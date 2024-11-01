Kasım 2024 Dünya Gündemi: Önemli Olaylar ve Tarihler

Kasım 2024 Dünya Gündemi

Kasım 2024 uluslararası alanda pek çok önemli olaya sahne olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecek olan 60. başkanlık seçimleri ve Kırgızistan’ın başkenti Bişkekte yapılacak olan Türk Devlet Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 11. Zirvesi, ayın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Kasım 2024'teki Önemli Tarihler

Aşağıdaki tarihlerde gerçekleşecek bazı önemli olaylar şunlardır:

3 Kasım: İran, 1979'da ABD elçiliğinin işgali yıl dönümünü anma etkinlikleri ile kutlayacak.

İran, 1979'da ABD elçiliğinin işgali yıl dönümünü anma etkinlikleri ile kutlayacak. 4 Kasım: Avrupa Birliği Komisyonu üyeliğine aday gösterilenler, Avrupa Parlamentosu oturumlarına katılarak onay sürecini başlatacak. Ayrıca, Paris ’te uluslararası deniz savunma fuarı Euronaval düzenlenecek.

Avrupa Birliği Komisyonu üyeliğine aday gösterilenler, Avrupa Parlamentosu oturumlarına katılarak onay sürecini başlatacak. Ayrıca, ’te uluslararası deniz savunma fuarı düzenlenecek. 5 Kasım: Amerika Birleşik Devletleri’nde seçmenler başkanlık seçimleri için oy kullanacak. Belçika’nın başkenti Brüksel ’de AB’nin ekonomi ve finans bakanları bir araya gelecek.

Amerika Birleşik Devletleri’nde seçmenler başkanlık seçimleri için oy kullanacak. Belçika’nın başkenti ’de AB’nin ekonomi ve finans bakanları bir araya gelecek. 6 Kasım: Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, Türk Devlet Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 11. Zirvesi gerçekleştirilecek.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, Türk Devlet Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 11. Zirvesi gerçekleştirilecek. 8 Kasım: Azerbaycan, Karabağ'ın kurtuluşunun 4. yılını kutlayacak.

Azerbaycan, Karabağ'ın kurtuluşunun 4. yılını kutlayacak. 9 Kasım: Almanya'da Berlin Duvarı'nın yıkılışının 35. yılı etkinliklerle anılacak.

Almanya'da Berlin Duvarı'nın yıkılışının 35. yılı etkinliklerle anılacak. 11 Kasım: Paris’te iki gün sürecek 7. Paris Barış Forumu yapılacak; ayrıca Bakü’de, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) düzenlenecek.

Paris’te iki gün sürecek yapılacak; ayrıca Bakü’de, 29. Taraflar Konferansı (COP29) düzenlenecek. 13 Kasım: Brüksel’de Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu toplanacak.

Brüksel’de Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu toplanacak. 14 Kasım: Ahıska Türkleri’nin sürgününün 80. yılı nedeni ile anma etkinlikleri düzenlenecek.

Ahıska Türkleri’nin sürgününün 80. yılı nedeni ile anma etkinlikleri düzenlenecek. 17 Kasım: Kırgızistan’da yerel seçimler yapılacak.

Kırgızistan’da yerel seçimler yapılacak. 18 Kasım: Brüksel’de AB ülkelerinin dışişleri bakanları buluşacak.

Brüksel’de AB ülkelerinin dışişleri bakanları buluşacak. 25 Kasım: İtalya’nın ev sahipliğinde, G7 Dışişleri Bakanları toplantısı Fiuggi’de yapılacak.

İtalya’nın ev sahipliğinde, toplantısı Fiuggi’de yapılacak. 27 Kasım: Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Kerkük Valiliği seçim toplantısıyla ilgili Türkmen ve Arapların açtığı davayı görüşecek.

Bu olaylar, Kasım 2024’te uluslararası ilişkilerde dikkatle takip edilmesi gereken önemli gelişmeler arasında yer alacak.