Bist 100
8.945,8 1%
DOLAR
31,96 -0,04%
EURO
34,71 0,19%
ALTIN
2.349,58 -0,08%

1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti

Günümüzde stresli iş hayatından erken yaşta çıkış yaparak daha kaliteli bir yaşam sürdürmek isteyenler için önemli bir seçenek olan erken emeklilik, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunduğu avantajlarla daha da cazip hale geliyor. SGK'nın esnek emeklilik şartları, çalışanlara erken emeklilik fırsatı sunarken, bu süreçte dikkat edilmesi gereken detayları da içeriyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 05.04.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 15:44
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti

Günümüzde iş hayatının getirdiği yoğun tempoya karşın, bireylerin emeklilik hayallerini gerçekleştirebilmeleri için alternatif bir yol olan esnek emeklilik sistemi, prim ödeme gün sayısı ve yaş şartlarını yerine getirerek normal emeklilik yaşını beklemeden emeklilik hakkı elde etmeyi sağlıyor. Bu sistem, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen kriterlere göre farklılık göstermektedir.

SGK, vatandaşların emeklilik sürecini daha kolay yönetebilmeleri için çeşitli esneklikler sunuyor. Bu esneklikler, sigorta başlangıç tarihi, ödenen prim gün sayısı ve yaş gibi önemli değişkenlere göre belirlenmektedir. Bireyler, SGK'nın sağladığı bu avantajlar doğrultusunda emeklilik planlarını daha rahat bir şekilde yapabiliyorlar.

 

İŞTE ERKEN EMEKLİLİK İÇİN İSTENEN PRİM ÖDEME GÜN SAYISI VE YAŞ ŞARTLARI 

İŞTE ERKEN EMEKLİLİK İÇİN İSTENEN PRİM ÖDEME GÜN SAYISI VE YAŞ ŞARTLARI

Emeklilik süreci, özellikle erkekler için önemli bir dönemeçtir ve bu süreçte belirlenen şartlar doğrultusunda emeklilik hakkı elde edilir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) son açıkladığı emeklilik şartlarına göre, erkekler için geçerli olan yeni emeklilik koşulları da belirlendi. İşte detaylar:

31.12.2008 ve sonrası sigorta başlangıcı olanlar için: 7100 gün prim ödeme ve 60 yaş şartı bulunmaktadır.

09.09.1999 ile 31.12.2008 arasında sigorta başlangıcı olanlar için: 7000 gün prim ödeme ve 60 yaş koşulu geçerlidir.

24.11.1998 ile 08.09.1999 arasında sigorta başlangıcı olanlar için: 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 58 yaş şartı aranmaktadır.

Diğer yıllar için değişen koşullar şu şekildedir: 24.05.1997 ~ 23.11.1998: 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş; 24.11.1995 ~ 23.05.1997: 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş; 24.05.1994 ~ 23.11.1995: 5750 gün prim ödeme ve 55 yaş; 24.11.1992 ~ 23.05.1994: 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş; 24.05.1991 ~ 23.11.1992: 5600 gün prim ödeme ve 53 yaş.

Bu yeni emeklilik koşulları, erkeklerin emeklilik planlarını yaparken dikkate almaları gereken önemli bilgiler sunuyor. SGK'nın belirlediği bu şartlara uygun olarak hareket eden erkekler, emeklilik hakkını kazanmak için gereken adımları atabilirler.

İLGİLİ HABERLER

En lezzetli makarnanın sırrı buymuş! Bu tüyoyu bilen İtalya yolcusu oluyor

En lezzetli makarnanın sırrı buymuş! Bu tüyoyu bilen İtalya yolcusu oluyor

Başvurana tek seferlik dev destek PTT sadece 30 güne 4471 TL ödeyecek!

Başvurana tek seferlik dev destek PTT sadece 30 güne 4471 TL ödeyecek!

Az önce duyuruldu! PTT'ye koşa koşa giden elektrik faturasını 681 TL ile 1634 TL daha az ödeyecek!

Az önce duyuruldu! PTT'ye koşa koşa giden elektrik faturasını 681 TL ile 1634 TL daha az ödeyecek!

Promosyon alan emekli hemen harekete geçsin! Bunu yapan emekliye promosyon filan yok

Promosyon alan emekli hemen harekete geçsin! Bunu yapan emekliye promosyon filan yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
3
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
4
YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı
5
CHP'nin sevinci kursağında kaldı: Seçim iptal edildi!
6
Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu
7
Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var

Vücut kararmalarını yok ediyor! İki malzemeyi sürüp bekletince bembeyaz olacak

Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti

En lezzetli makarnanın sırrı buymuş! Bu tüyoyu bilen İtalya yolcusu oluyor

Başvurana tek seferlik dev destek PTT sadece 30 güne 4471 TL ödeyecek!

Bayrama günler kala 2500 TL harçlık müjdesi! e-Devlet başvurusu açıldı

Promosyon alan emekli hemen harekete geçsin! Bunu yapan emekliye promosyon filan yok

A101'de kıyma 159 TL'ye düştü! Çıldırtan indirimi kaçıran saçını başını yolacak

TEB 100.000 TL ihtiyaç kredisine onay verdi! En düşük faizle ayda bu kadar ödenecek

Az önce duyuruldu! PTT'ye koşa koşa giden elektrik faturasını 681 TL ile 1634 TL daha az ödeyecek!