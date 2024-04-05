1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti

Günümüzde iş hayatının getirdiği yoğun tempoya karşın, bireylerin emeklilik hayallerini gerçekleştirebilmeleri için alternatif bir yol olan esnek emeklilik sistemi, prim ödeme gün sayısı ve yaş şartlarını yerine getirerek normal emeklilik yaşını beklemeden emeklilik hakkı elde etmeyi sağlıyor. Bu sistem, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen kriterlere göre farklılık göstermektedir.

SGK, vatandaşların emeklilik sürecini daha kolay yönetebilmeleri için çeşitli esneklikler sunuyor. Bu esneklikler, sigorta başlangıç tarihi, ödenen prim gün sayısı ve yaş gibi önemli değişkenlere göre belirlenmektedir. Bireyler, SGK'nın sağladığı bu avantajlar doğrultusunda emeklilik planlarını daha rahat bir şekilde yapabiliyorlar.

İŞTE ERKEN EMEKLİLİK İÇİN İSTENEN PRİM ÖDEME GÜN SAYISI VE YAŞ ŞARTLARI





Emeklilik süreci, özellikle erkekler için önemli bir dönemeçtir ve bu süreçte belirlenen şartlar doğrultusunda emeklilik hakkı elde edilir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) son açıkladığı emeklilik şartlarına göre, erkekler için geçerli olan yeni emeklilik koşulları da belirlendi. İşte detaylar:



31.12.2008 ve sonrası sigorta başlangıcı olanlar için: 7100 gün prim ödeme ve 60 yaş şartı bulunmaktadır.

09.09.1999 ile 31.12.2008 arasında sigorta başlangıcı olanlar için: 7000 gün prim ödeme ve 60 yaş koşulu geçerlidir.

24.11.1998 ile 08.09.1999 arasında sigorta başlangıcı olanlar için: 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 58 yaş şartı aranmaktadır.

Diğer yıllar için değişen koşullar şu şekildedir: 24.05.1997 ~ 23.11.1998: 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş; 24.11.1995 ~ 23.05.1997: 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş; 24.05.1994 ~ 23.11.1995: 5750 gün prim ödeme ve 55 yaş; 24.11.1992 ~ 23.05.1994: 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş; 24.05.1991 ~ 23.11.1992: 5600 gün prim ödeme ve 53 yaş.

Bu yeni emeklilik koşulları, erkeklerin emeklilik planlarını yaparken dikkate almaları gereken önemli bilgiler sunuyor. SGK'nın belirlediği bu şartlara uygun olarak hareket eden erkekler, emeklilik hakkını kazanmak için gereken adımları atabilirler.