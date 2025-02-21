Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, Kazıklı Mahallesinde bulunan bir bağ evinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu Haydar Ors yaşamını yitirdi. Olay, bağ evinden duyulan silah seslerinin ardından vatandaşların ihbarı ile keşfedildi.

Olay yerine hızla ulaşan jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanmış halde buldukları Ors'a ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri, Ors'u Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Ors'ın hayatını kurtarmak mümkün olmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dört kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, Haydar Ors hakkında birden fazla suçtan arama kararı bulunduğu belirtildi.