Ajda Pekkan, Ülker Albeni'nin Reklam Yüzü Oldu — Yapay Zeka ile 90’lar ve 2000’ler

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:49
Ülker Albeni, her dönemin süperstarı Ajda Pekkan ile yenilikçi bir iş birliğine imza attı. Markanın hafızalara kazınan reklam müziğini 2018'de seslendiren Pekkan, bu kez Albeni'nin yeni reklam filminde üç farklı dönemiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Reklam filminde 90’lar, 2000’ler ve günümüz görüntüleri yer alıyor. Süperstar’ın 90’lar sonu ve 2000’lerdeki görünümü yapay zeka teknolojisiyle oluşturulurken, bugünün Ajda Pekkan’ı Albeni’nin değişmeyen çikolata-karamel-bisküvi uyumuna dikkat çekiyor.

Ülker Albeni, yenilikçi yaklaşımıyla hazırladığı yeni reklam filmiyle modası geçmeyenin ne demek olduğunu yeniden tanımlıyor. Reklam filmi, Yıllardır her bir Albeni, hep beklediğiniz gibi, modası geçmeyen lezzet söylemi ve Ajda Pekkan'ın seslendirdiği reklam müziğiyle tamamlanıyor.

