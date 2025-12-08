DOLAR
Muratpaşa Belediyesi Malta'da Liderler Zirvesi'ne Katıldı

Muratpaşa Belediyesi, 4-5 Aralık 2025'te Malta'da düzenlenen CEMR Liderler Zirvesi'nde Ümit Uysal'ın katılımcı demokrasi uygulamalarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 13:09
Antalya Muratpaşa Belediyesi, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından 4-5 Aralık 2025 tarihlerinde Malta'da düzenlenen Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal öncülüğünde hayata geçirilen yerel demokrasi uygulamaları ve katılımcı yönetim vizyonu, Avrupa'nın yerel liderleriyle paylaşıldı. Belediye adına zirvede Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kansu hazır bulundu ve Muratpaşa uygulamalarını aktardı.

Zirvenin daveti ve açılış

Muratpaşa Belediyesi, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali'nin daimi katılımcılarından Malta Yerel Meclisler Birliği (LCA)'nin özel daveti üzerine zirvede yer aldı. Etkinlik, Malta Başbakanı Robert Abela tarafından açıldı ve Avrupa Parlamentosu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Gündem ve Muratpaşa'nın paylaşımları

"Avrupa'yı Tabandan İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen zirvede demografik dönüşümler, jeopolitik gelişmeler ve toplumsal eşitsizlikler gibi yerel yönetimlerin karşılaştığı güncel sorunlar tartışıldı. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin 2028-2034 bütçe dönemi (MFF) çerçevesinde yerel yönetimlerin rolünün güçlendirilmesi önemli başlıklar arasında yer aldı.

Oya Kansu, Muratpaşa'da halkın yönetime doğrudan katılımını sağlayan Turunç Masa, Yaşlı Meclisi, Gençlik Meclisi ve sivil toplumla kurulan güçlü iş birliği mekanizmalarını zirve katılımcılarına anlattı. Başkan Ümit Uysal'ın katılımcı demokrasi modeli büyük ilgi gördü; uygulamalar, Avrupa genelinde 'kapsayıcı, dirençli ve kimseyi geride bırakmayan kentler oluşturma' hedefiyle örtüşen örnek bir yerel yönetim modeli olarak değerlendirildi.

