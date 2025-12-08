DOLAR
Sivas'ta Akran Akademi'den Farkındalık Gösterisi: Engelleri Kaldıran Öğrenciler Tam Not Aldı

Sivas'ta Akran Akademi'nin etkinliğinde özel eğitim öğrencileri dans, şiir ve müzik gösterileriyle farkındalık oluşturdu; performanslar tam not aldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:31
Sivas'ta faaliyet gösteren Akran Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, engelli bireylere farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte özel eğitim alan bedensel ve zihinsel engelli bireyler, dans, şiir ve enstrüman gösterileriyle izleyenlerden tam not aldı.

Kimi öğrenciler enstrüman çalarken kimi öğrenciler dans gösterisi yaptı. Program, birbirinden eğlenceli anlara sahne oldu ve izleyiciler performansları alkışlarla destekledi. Etkinlik kapsamında temsili kına gecesi de düzenlendi.

Yasin İmre'nin Açıklaması

"Özel ihtiyaçlı kardeşlerimiz gösteriler yaptılar. Eğlence, şiir, dans gibi gösterilerle beraber güzel bir etkinlik oldu. Biz bu programı Engelliler Günü nedeniyle düzenledik. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü değil farkındalık günüdür. Biz de bu farkındalıkta iz bırakmak istedik. Kişilerin günlük yaşam kalitesini dahi artırabilecek bir program oldu. Engelli kardeşlerimizin de neler yapabileceğini ortaya sunduk. Engel; aslında zihinlerdir. Engelleri kaldırırsak onların neler yapabileceğini görmüş olduk. Engelli kardeşlerimizin hayata küsmesinin tek sebebi onları dışlayan insanlardır. Onlara ışık olursanız, etrafınızı aydınlatır" dedi.

Programın sonunda öğrenciler kıyafet defilesi düzenledi.

