20 yıldır MHP’nin hüküm sürdüğü yer “Behzat Ç” ile artık CHP’de

Yerel seçimlerin kesinleşmeyen sonuçları belli oldu. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Ankara’nın Etimesgut ilçesinde CHP’den aday olan Erdal Beşikçioğlu, sandıktan ilk sırada çıkmayı başardı. Etimesgut Belediyesi, 20 yıldır MHP’li Enver Demirel tarafından yönetiliyordu. Türkiye’nin “Behzat Ç.” olarak tanıdığı CHP adayı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56.58 oranında oy alarak, Etimesgut’ta yeni bir dönem başlayacağını gösterdi. Beşikçioğlu, sonuçlar için “Teşekkürler Ankara” paylaşımında bulundu.

20 yıldır görevde olan MHP adayı Enver Demirel ise sandıktan yüzde 32.62 oyla ayrılarak ikinci sırada yer aldı. Demirel, ilk olarak 1999’da Etimesgut Belediye Başkanı olmuş, 2004’te ise AKPli adaya kaybetmişti. Daha sonra 2009’da tekrar belediye başkanı olarak seçilen Demirel, 2014’te ve 2019’da yine MHP’den seçilerek başkan olmuştu.