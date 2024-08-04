2024'e Kadar 204,6 Milyon Lira Destek: Yarım Çalışma Ödeneği

Yarım Çalışma Ödeneği ile Desteklenen Anneler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yarım Çalışma Ödeneği programının 2016 yılından 2023'ün haziran ayına kadar çalışan annelere toplam 204,6 milyon lira ödeme sağlandığını açıkladı.

Destek Sürecinin Önemi

Toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunu korumak amacıyla çalışma hayatını kadınlar için kolaylaştırmak adına önlemler alındığını belirten Işıkhan, bu süreçte kadın istihdamını desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Başvuru Şartları ve Uygulama

Işıkhan, doğum yapan kadın çalışanların başvuru ve prim ödeme koşullarını yerine getirmeleri durumunda, analık izninin sona ermesinin ardından Yarım Çalışma Ödeneği'nden faydalanabileceklerini ifade etti. Bu uygulama ile sağlanan destek, İşsizlik Sigortası Fonu aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Bakan Işıkhan, yaptığı paylaşımda, 2016 yılında başlayan bu uygulamanın 2024 yılı haziran ayı sonuna kadar süreceğini belirtti.