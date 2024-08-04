Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

2024'e Kadar 204,6 Milyon Lira Destek: Yarım Çalışma Ödeneği

Çalışan annelere 2016'dan bu yana 204,6 milyon lira Yarım Çalışma Ödeneği verildi.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 12:49
2024'e Kadar 204,6 Milyon Lira Destek: Yarım Çalışma Ödeneği

Yarım Çalışma Ödeneği ile Desteklenen Anneler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yarım Çalışma Ödeneği programının 2016 yılından 2023'ün haziran ayına kadar çalışan annelere toplam 204,6 milyon lira ödeme sağlandığını açıkladı.

Destek Sürecinin Önemi

Toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunu korumak amacıyla çalışma hayatını kadınlar için kolaylaştırmak adına önlemler alındığını belirten Işıkhan, bu süreçte kadın istihdamını desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Başvuru Şartları ve Uygulama

Işıkhan, doğum yapan kadın çalışanların başvuru ve prim ödeme koşullarını yerine getirmeleri durumunda, analık izninin sona ermesinin ardından Yarım Çalışma Ödeneği'nden faydalanabileceklerini ifade etti. Bu uygulama ile sağlanan destek, İşsizlik Sigortası Fonu aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Bakan Işıkhan, yaptığı paylaşımda, 2016 yılında başlayan bu uygulamanın 2024 yılı haziran ayı sonuna kadar süreceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!