İstanbul’da Yeni Nesil Suç Örgütüne 4 Operasyon: 25 Gözaltı, Kadın Tetikçiler Yakalandı

İstanbul’da yeni nesil suç örgütüne 4 ayrı operasyon: 25 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yeri, ev ve araç kurşunlamaları ile haraç alma ve kasten yaralama suçlarına karıştığı belirlenen yeni nesil suç örgütüne yönelik dört ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4’ü çocuk olmak üzere 25 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon yapılan ilçeler

Operasyonlar Beyoğlu, Küçükçekmece, Kadıköy, Bakırköy, Ümraniye, Üsküdar, Beşiktaş, Başakşehir, Şişli ve Sancaktepe ilçelerinde gerçekleştirildi. Şüphelilerden bazılarının saklandıkları otellerde ve evlerde yakalandığı öğrenildi.

Şüpheliler ve ele geçirilenler

Şüpheliler arasında 2 kadın tetikçi olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda 4 silah, 7 cep telefonu ve 4 bilgisayar ele geçirildi.

Adli süreç

Şu ana kadar adliyeye sevk edilen 18 kişiden 13’ü tutuklandı. Son operasyonda yakalanan 7 kişinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Güvenlik kameraları görüntüleri

Öte yandan şüphelilerin gerçekleştirdikleri bazı eylemlere ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikten sonra hızla kaçtıkları görülüyor.

İSTANBUL'DA İŞ YERİ, EV, ARAÇ KURŞUNLAMA GİBİ SUÇLARA KARIŞAN YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK YAPILAN 4 AYRI OPERASYONDA 4'Ü ÇOCUK, 25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. 2 KADIN ŞÜPHELİNİN TETİKÇİ OLDUKLARI ÖĞRENİLİRKEN, ÇETE ÜYELERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ SALDIRILARIN BAZILARININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.