2024-TUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği Tercih Süreci

Adaylar için 2024-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. Dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı. Tercih işlemleri, 23 Mart saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

ÖSYM’nin Duyurusu

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 13. maddesi, 10. fıkrası uyarınca 2024-TUS 2. Dönem sonuçları doğrultusunda uzmanlık dalı değişikliği için yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

Adayların Dikkatine

Adaylar, 2024-TUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercih Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesindeki duyurular kısmından ulaşabilecek. Tercih işlemleri 19 Mart saat 15.30’da başlayacak ve 23 Mart saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Tercih işlemleri, Tercih Kılavuzu’nun kurallarına uygun şekilde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak yapılacaktır.