2024 Yazının Gölgesinde Sarsıcı Olaylar: Dünyadan Öne Çıkan Gelişmeler

2024 Yazı: Olaylarla Dolu Üç Ay

2024 yaz ayları, dünya genelinde sarsıcı olaylara tanıklık etti. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da başkanlık seçimleri kampanyası sırasında suikast girişimine uğrarken, bu olay ABD ve uluslararası medyada geniş yer buldu.

Trump’a Suikast Girişimi

Trump'ın etkinliği sırasında, Pensilvanya'da pek çok silah sesi duyulmuş ve Trump'ın yüzünde kanlar akarken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Bu olayın ardından güvenlik önlemleri artırıldı.

Netanyahu ve Gazze Krizi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'nin Refah bölgesindeki sivil kayıpları reddetti. Konuşması, Kongre üyeleri tarafından 56 kez ayakta alkışlandı. Ancak bu durum, Gazze'deki olayların artmasına engel olamadı.

Hamas'ın Liderine Suikast

Hamas lideri İsmail Heniyye, 31 Temmuz’da İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Bu olay uluslararası alanda geniş yankı uyandırdı ve birçok ülkede protesto edildi.

Yazın Öne Çıkan Diğer Olaylar

**Dünyanın ilk 'Yapay Zeka Yasası'** 1 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği, yapay zeka sistemlerinin insan haklarına zarar vermeden çalışmasını sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, büyüyen protestolar üzerine 5 Ağustos’ta askeri helikopterle Hindistan'a kaçtı. Ülkede, hükümete karşı organize edilen protestolar sırasında şiddet olayları arttı.

**İsrail’in şiddetli saldırıları** sonucunda 17-18 Eylül tarihinde Hizbullah’a ait çağrı cihazları ve telsizler infilak etti; bu olayda 37 kişi hayatını kaybetti, 3 binin üzerinde kişi ise yaralandı.

Diğer Önemli Gelişmeler

Yaz boyunca yaşanan diğer dikkat çekici olaylar arasında, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın İsrail'i soykırımı durdurma çağrısında bulunması ve Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen tarihi haka dansı bulunuyor.

Bu dönemde tüm dünya gözlerini uluslararası gerilimler ve gelişmelere çevirmişken, yazın yaşanan bu olaylar tüm politik dengeleri sarsmaya devam ediyor.