2024-YKS İçin ÖSYM ve MEB İşbirliği

2024-YKS Raporu Sunuldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (ÖSYM) ait Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan aldı. Bu rapor, sınavın içerdiği soruların Bakanlık'ın öğretim programları ve ders kitaplarıyla uyumlu olduğunu vurguluyor.

Soru Yazım Çalışmaları

Bakan Tekin, ÖSYM soru bankasının hazırlanması için bir çalışma programı oluşturulduğunu ve bu süreçte ÖSYM uzmanları, akademisyenler ve Bakanlığa bağlı öğretmenlerin yer alacağını açıkladı. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerçekleştirilen bu çalışmalar, 2024-YKS kapsamında önemli bir yer tutuyor.

Rapordaki Bulgular

Sunulan raporda, müfredata uygun olarak hazırlanan matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı gibi derslerden oluşturulan soruların, bilgi temelli öğretiler ile eleştirel düşünme becerilerini öne çıkardığı belirtiliyor. Ayrıca, ders kitaplarının birincil kaynak olarak kullanılması gerektiğine de vurgu yapıldı.

Öğrenci Katılımının Önemi

Ersoy, öğrencilerin okula düzenli devam etmelerinin ve derslere aktif katılmalarının önemine dikkat çekti. Bunun yanı sıra, ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin de ders kitaplarında yer alan içeriklerle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Tekin'in Açıklamaları

Bakan Tekin, "ÖSYM’nin YKS soru havuzu, tamamen müfredat konularını kapsayacak şekilde oluşturuluyor. Öğrenciler bu konuda içleri rahat olsun," diyerek müfredatın titizlikle hazırlandığını yineledi.