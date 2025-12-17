Avcılar'dan Görünen Bursa Uludağ'ın Karlı Zirvesi

İstanbullular, Uludağ'ın beyaz örtüsünü sahilden izledi

Mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Bursa Uludağ zirvesi beyaza büründü. Karlı zirveler, İstanbul'un Avcılar ilçesinden görüldü ve vatandaşlarda heyecan yarattı.

Havaların soğumasıyla birlikte yurtta bazı bölgelerde görülen kar yağışı, Uludağ'ı da etkiledi. Bugün Avcılar Sahili'nden onlarca kilometre uzaktaki manzara, yürüyüş yapanları kendine çekti.

Sahilde yürüyüşe çıkan bir vatandaş, "Buradan bir 100 kilometre var. Manzara çok güzel. Burada da hava çok güzel. Biz yürüyüşümüzü yapıyoruz" dedi.

Uludağ manzarasını gören bir diğer vatandaş ise, "Güneşi de görünce çıkıp bir hava alalım dedik. Uludağ’ı da karlı gördük. Gerçekten uzakta ama yine de görünüyor" diye konuştu.

Manzarayı gören bir başka vatandaş da, "Ben de oraya baktım bembeyaz. Biz doğma büyüme Bakırköy çocuğuyuz. Açık havalarda kar düştüğü zaman çok net görünüyor. Memleketimiz güzel" şeklinde konuştu.

İstanbul Avcılar’dan Bursa Uludağ Manzarası