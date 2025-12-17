DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,23 -0,06%
ALTIN
5.957,92 -0,66%
BITCOIN
3.854.113,36 -2,91%

Avcılar'dan Görünen Bursa Uludağ'ın Karlı Zirvesi

İstanbul Avcılar sahilinden 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Bursa Uludağ'ın karla kaplı zirvesi kilometrelerce uzaktan görüldü.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:54
Avcılar'dan Görünen Bursa Uludağ'ın Karlı Zirvesi

Avcılar'dan Görünen Bursa Uludağ'ın Karlı Zirvesi

İstanbullular, Uludağ'ın beyaz örtüsünü sahilden izledi

Mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Bursa Uludağ zirvesi beyaza büründü. Karlı zirveler, İstanbul'un Avcılar ilçesinden görüldü ve vatandaşlarda heyecan yarattı.

Havaların soğumasıyla birlikte yurtta bazı bölgelerde görülen kar yağışı, Uludağ'ı da etkiledi. Bugün Avcılar Sahili'nden onlarca kilometre uzaktaki manzara, yürüyüş yapanları kendine çekti.

Sahilde yürüyüşe çıkan bir vatandaş, "Buradan bir 100 kilometre var. Manzara çok güzel. Burada da hava çok güzel. Biz yürüyüşümüzü yapıyoruz" dedi.

Uludağ manzarasını gören bir diğer vatandaş ise, "Güneşi de görünce çıkıp bir hava alalım dedik. Uludağ’ı da karlı gördük. Gerçekten uzakta ama yine de görünüyor" diye konuştu.

Manzarayı gören bir başka vatandaş da, "Ben de oraya baktım bembeyaz. Biz doğma büyüme Bakırköy çocuğuyuz. Açık havalarda kar düştüğü zaman çok net görünüyor. Memleketimiz güzel" şeklinde konuştu.

İstanbul Avcılar’dan Bursa Uludağ Manzarası

İstanbul Avcılar’dan Bursa Uludağ Manzarası

İLGİLİ HABERLER

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
Çeşme’de Özel Harekat Destekli Operasyon: 6 Suçtan Aranan H.A. Yakalandı
3
Şişli'de dehşet: Otomobil yayalara çarptı — 2 ölü, 6 yaralı
4
Burdur'da halı saha kavgası: 2 kişi 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklandı
5
Gaziantep'te 40 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Kemal G Yakalandı
6
Nazilli’de Minibüs Motosiklete Çarptı, Park Halindeki Araçlara Daldı: 1 Yaralı
7
Kırıkkale'de zincirleme kaza: 3 servis aracı çarpıştı, 10 yaralı

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor