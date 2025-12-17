Van'da Sıhke Göleti'nde inek telef oldu

İpekyolu'nda sahibinin elinden kaçan hayvan gölette boğuldu

Edinilen bilgilere göre, İpekyolu ilçesinde sahibinin elinden kaçan bir inek Sıhke Göleti'ne yöneldi.

Hayvan, hayvan meydanından alındığı sırada evine götürülürken elinden kaçtı. Kısa sürede gölete giren inek, suya girdikten sonra yaptığı çabalara rağmen sudan çıkamadı.

Sahibi durumu İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, ineğin boğularak telef olması üzerine bölgeden ayrıldı.

Yaşanan olay, hayvan sahibini derinden üzdü.

VAN'IN İPEKYOLU İLÇESİNDE SAHİBİNİN ELİNDEN KAÇAN BİR İNEK, SIHKE GÖLETİ'NE GİREREK TELEF OLDU.