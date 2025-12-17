DOLAR
Van'da Sıhke Göleti'nde inek telef oldu

Van İpekyolu'nda sahibinin elinden kaçan inek Sıhke Göleti'ne girip çıkamayınca boğularak telef oldu; itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:05
İpekyolu'nda sahibinin elinden kaçan hayvan gölette boğuldu

Edinilen bilgilere göre, İpekyolu ilçesinde sahibinin elinden kaçan bir inek Sıhke Göleti'ne yöneldi.

Hayvan, hayvan meydanından alındığı sırada evine götürülürken elinden kaçtı. Kısa sürede gölete giren inek, suya girdikten sonra yaptığı çabalara rağmen sudan çıkamadı.

Sahibi durumu İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, ineğin boğularak telef olması üzerine bölgeden ayrıldı.

Yaşanan olay, hayvan sahibini derinden üzdü.

