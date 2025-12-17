Sabiha Gökçen'de 7/24 Yaban Hayatla Mücadele: Uçuş Emniyeti İçin Bilim ve Teknoloji

Sabiha Gökçen'de 7/24 Yaban Hayatla Mücadele Uçuş Emniyeti İçin Sürüyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı sahasında, uçuş emniyetini tehdit eden kuş ve diğer yaban hayvanlarına karşı yürütülen mücadele faaliyetleri 7 gün 24 saat bilimsel ve teknolojik yöntemlerle devam ediyor.

Bilimsel ve Teknolojik Yaklaşım

Havalimanı yönetimi HEAŞ tarafından yürütülen çalışmalarda, yaban hayat kaynaklı riskler bilimsel veriler ışığında yönetiliyor. Sahada görev yapan ekipler; araçlı devriye ve anlık gözlem faaliyetleriyle kuş ve yaban hayvanlarının uçuş hattına yaklaşmasını engelliyor. Doğaya zarar vermeden etkili sonuç alınmasını sağlayan sistemler aktif olarak kullanılıyor. Kullanılan ekipmanlar arasında el tipi lazer kovucular, propan toplar, akustik etki oluşturan güneş panelli sesli kovucu sistemler, ultrasonik cihazlar, 4x4 devriye ve Follow-Me (TOGG) araçları yer alıyor.

El tipi lazer kovucuların, kuşların görsel algılarını hedef alarak bulunduğu alandan uzaklaşmalarını sağladığı ve kuşlara, doğal yaşama herhangi bir zarar vermediği vurgulanıyor. Bu sistemler özellikle pist, taksi yolu ve apron gibi kritik alanlarda etkin şekilde kullanılıyor.

Bilimsel Gözlem ve Personel

HEAŞ bünyesindeki uzman biyolog ve ornitologlar sahada düzenli gözlemler yapıyor; kuş türleri, uçuş yönleri, davranış biçimleri ve göç dönemleri kayıt altına alınarak riskli alanlar belirleniyor. Elde edilen bilimsel veriler, operasyonel karar süreçlerine doğrudan entegre ediliyor. Yaban hayatla mücadele faaliyetleri Apron Yönetim Müdürlüğü'ne bağlı 1 biyolog, 1 ornitolog ve 84 operasyon personeli tarafından yürütülüyor.

Performans ve Hedef

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yıllık emniyet olay bültenine göre, Türkiye genelindeki 56 havalimanı arasında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 10. sırada yer alıyor. Havalimanının yaban hayat kaynaklı olay oranları, bazı Avrupa ülkeleri ortalamalarından daha iyi bir performans sergilediğini gösteriyor. HEAŞ Yaban Hayatla Mücadele Birimi'nin temel amacı, doğal yaşamı koruyarak uçuş emniyetini en üst seviyede tutmak olarak vurgulanıyor. Bilimsel veriler, teknolojik çözümler ve sahadaki çalışmalar sayesinde Sabiha Gökçen'in bu alanda Türkiye'de ve uluslararası alanda örnek uygulamalar arasında yer aldığı belirtiliyor.

Sabiha Gökçen'de uçuş emniyeti için 7/24 yaban hayatla mücadele devam ediyor