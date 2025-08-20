2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

MEB 2025-2026 Genelgesi: Zilsiz Okul ve Aile Odaklı Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yayımladığı genelgeyle milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren yenilikleri duyurdu. Bakanlık tarafından Yusuf Tekin imzasıyla 81 il müdürlüğüne gönderilen düzenlemenin en dikkat çeken unsuru, okullarda kademeli olarak uygulanacak zilsiz okul modelidir.

Zilsiz Okul Modeli ve Sorumluluk Eğitimi

Genelgede yeni dönemin mottosu "sorumluluk ve öz denetim" olarak belirlendi. Fiziki ve beşeri şartları uygun olan okullarda ders başlangıç ve bitişini bildiren geleneksel zil sesleri kaldırılacak; öğrencilerin zamanı takip etme, derse zamanında girme ve teneffüs sürelerini etkin kullanma sorumlulukları tamamen öğrencilere bırakılacak.

Eğitimde Aile Odaklı Yaklaşım

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi doğrultusunda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem-değer-eylem çerçevesiyle aileye verilen önem müfredata yansıtıldı. Okullarda düzenlenecek etkinlikler, kulüp faaliyetleri ve projeler öncelikli olarak aile temasıyla planlanacak; aile bağlarını güçlendiren içerikler EBA, HEMBA ve Velivizyon gibi dijital platformlarda daha sık yer alacak. Ayrıca "Ailemle Eğitim Yolculuğum" ve "Aile Okulu" gibi programlarla velilerin eğitime aktif katılımı teşvik edilecek.

İlk Ders: "Yeşil Vatan" ve Çevre Duyarlılığı

Yeni eğitim öğretim yılının ilk dersi, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla işlenecek. Bu tema boyunca doğa sevgisi, fidan dikme ve çevre temizliği gibi etkinliklerle öğrencilerde çevre bilinci geliştirilecek.

Ek Materyal Yasağı ve Ücret Denetimi

Genelgede velilerin maddi yükünü hafifletecek tedbirler de yer aldı. Bakanlık, ücretsiz dağıtılan ders kitapları ve kaynaklar dışında okullarda herhangi bir ek materyalin kullanılmasını kesin olarak yasakladı. Velilere ek maliyet getiren yönlendirme ve reklam amaçlı uygulamalara karşı valiliklerin tedbir alması istendi. Ayrıca özel okulların yönetmeliklere aykırı şekilde fahiş ücret talep etmesi durumunda gerekli idari işlemler başlatılacağı belirtildi.

Atatürk Haftası Anma Etkinlikleri Erken Başlayacak

Eğitim takviminde yapılan bir diğer düzenlemeyle, 10-16 Kasım tarihleri arasına denk gelen birinci ara tatil nedeniyle Atatürk Haftası anma etkinlikleri bu yıl bir hafta öne çekilecek. Öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla hafta boyunca anma programları, konferanslar, sergiler ve yarışmalar düzenlenecek.

Genelge, yeni dönemde okul yönetimlerinden öğrenci-veli-öğretmen iş birliğine kadar birçok alanda uygulama ve denetim adımlarını kapsıyor; uygulamaların kademeli ve izleme odaklı hayata geçirilmesi hedefleniyor.