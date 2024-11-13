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2025 Bütçesi TBMM'de: Deprem Bölgesine 10 Bin İstihdam Müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesine 2025 için ilave 10 bin TYP istihdam sağlanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 12:34
2025 Bütçesi TBMM'de: Deprem Bölgesine 10 Bin İstihdam Müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 Yılı Bütçesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 4 il ve 2 ilçeye 2025 yılı için Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında ilave 10 bin iş imkanı sağlanacağını duyurdu.

Uzaktan Çalışma ve Yeni Düzenlemeler

Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, pandemi süreci ile hız kazanan uzaktan çalışma ve hibrit modellerin çalışma hayatında bir gerçeklik oluşturduğunu belirtti. Bu modellerin yarattığı fırsatlar ile birlikte iş güvencesi ve çalışan hakları konularında da yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Göçmen İşçilerin Sosyal Hakları

Işıkhan, iş gücünün niteliklerini artırmak ve göçmen işçilerin sosyal haklarını korumak için çalışma izinleri ve uluslararası iş gücü politikaları üzerinde yeni düzenlemeler yapıldığını duyurdu.

Düşük Gelirlileri Koruma Programları

Bakan, artan eşitsizlik ve yoksulluk ile mücadele için Türkiye'nin, düşük gelirli çalışanlara yönelik destekleyici politikaları güçlendirme hedefinde olduğunu belirtti. Ayrıca, deprem sonrası bölgedeki işveren ve çalışanları korumak için 21 milyar lira harcama yapıldığını vurguladı.

Ulusal İstihdam Stratejisi ve Asgari Ücret

Işıkhan, Ulusal İstihdam Stratejisini kamuoyuyla paylaşacaklarını, asgari ücretin belirlenmesi için yeniden toplanacaklarını ve bu yıl 17 bin 2 lira olarak uygulandığını hatırlattı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları

Bakan, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki vizyonu ortaya koyacak Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji Belgesi üzerinde çalışmaların başlatıldığını söyledi.

İşçi ve İşveren Hakları Öncelik

Işıkhan, yeni İş Kanunu hazırlıkları için çalışmaların titizlikle sürdüğünü ve iş barışını güçlendirmek için işveren ve işçi hakları arasında adil bir denge sağlanacağını belirtti.

Gelişmelerle ilgili detayların aktarılmaya devam edeceği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), komisyona katıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), komisyona katıldı.

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