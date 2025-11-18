2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

DSİ'ye 2025'te 1.389 yeni personel: İŞKUR başvuruları bekleniyor

Kamu istihdamı için beklenen haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bünyesine 2025 yılı için toplam 1.389 personel alımı yapılacağını sosyal medya üzerinden duyurdu. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru tarihleri ve platformu (genellikle İŞKUR e-Şube) kamuoyuna açıklanacak.

Yumaklı'nın duyurusu

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1.389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun," ifadelerini kullanan Bakan Yumaklı, sürecin yakın zamanda başlayacağı mesajını verdi.

DSİ 2025 Personel Alımı Kontenjan Dağılımı

Açıklanan 1.389 kişilik dağılım şu şekilde planlandı:

Usta Yardımcısı: 210

Aşçı Yardımcısı: 154

Şoför: 154

Düz İşçi: 140

Bakımcı-Yağcı: 116

Sürveyan: 105

Sondaj İşçisi: 70

Treyler Operatör Yardımcısı: 64

Laborant Yardımcısı: 64

Teknisyen: 58

Topoğraf: 58

Bekçi: 44

Su Dağıtım Teknisyeni: 19

Akaryakıtçı: 15

Hidrolog Yardımcısı: 13

Jeofizik Teknisyeni: 7

Alet Operatörü: 5

Teknik Ressam: 2

Pompa İstasyonu Operatörü: 2

Döşemeci Yardımcısı: 1

Fotoğrafçı: 1

Kompresör Operatörü: 1

Operatör: 84

DSİ İşçi Alımı Başvuru Tarihi

En çok merak edilen konu olan başvurular henüz başlamadı. Sürecin resmiyet kazanması için ilanın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. İlan yayımlandığında başvuru tarihleri, başvuru platformu ve diğer ayrıntılar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Başvuru Şartları (Beklenen Genel Koşullar)

Kesin şartlar, yayımlanacak resmi kılavuzda yer alacak. Ancak genel olarak şu koşulların ilanlarda bulunması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Belirlenecek yaş sınırını aşmamış olmak

Askerlik durumuyla ilgili şartları sağlamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması

Ayrıca her pozisyon için mesleki yeterlilik belgesi, ilgili bölümden mezuniyet, ehliyet gibi özel şartlar aranacaktır. Tüm detaylar Resmi Gazete ve İŞKUR ilanında yer alacaktır.

İlan yayımlandığında başvuru sürecine ilişkin adımlar ve uyarılar kamuoyu ile paylaşılacaktır; adayların resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.