2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ'ye 2025'te 1.389 personel alınacağını duyurdu. İŞKUR başvuru tarihleri ve kadro dağılımı ilanla belli olacak.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 09:19
2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

DSİ'ye 2025'te 1.389 yeni personel: İŞKUR başvuruları bekleniyor

Kamu istihdamı için beklenen haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bünyesine 2025 yılı için toplam 1.389 personel alımı yapılacağını sosyal medya üzerinden duyurdu. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru tarihleri ve platformu (genellikle İŞKUR e-Şube) kamuoyuna açıklanacak.

Yumaklı'nın duyurusu

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1.389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun," ifadelerini kullanan Bakan Yumaklı, sürecin yakın zamanda başlayacağı mesajını verdi.

DSİ 2025 Personel Alımı Kontenjan Dağılımı

Açıklanan 1.389 kişilik dağılım şu şekilde planlandı:

Usta Yardımcısı: 210

Aşçı Yardımcısı: 154

Şoför: 154

Düz İşçi: 140

Bakımcı-Yağcı: 116

Sürveyan: 105

Sondaj İşçisi: 70

Treyler Operatör Yardımcısı: 64

Laborant Yardımcısı: 64

Teknisyen: 58

Topoğraf: 58

Bekçi: 44

Su Dağıtım Teknisyeni: 19

Akaryakıtçı: 15

Hidrolog Yardımcısı: 13

Jeofizik Teknisyeni: 7

Alet Operatörü: 5

Teknik Ressam: 2

Pompa İstasyonu Operatörü: 2

Döşemeci Yardımcısı: 1

Fotoğrafçı: 1

Kompresör Operatörü: 1

Operatör: 84

DSİ İşçi Alımı Başvuru Tarihi

En çok merak edilen konu olan başvurular henüz başlamadı. Sürecin resmiyet kazanması için ilanın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. İlan yayımlandığında başvuru tarihleri, başvuru platformu ve diğer ayrıntılar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Başvuru Şartları (Beklenen Genel Koşullar)

Kesin şartlar, yayımlanacak resmi kılavuzda yer alacak. Ancak genel olarak şu koşulların ilanlarda bulunması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Belirlenecek yaş sınırını aşmamış olmak

Askerlik durumuyla ilgili şartları sağlamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması

Ayrıca her pozisyon için mesleki yeterlilik belgesi, ilgili bölümden mezuniyet, ehliyet gibi özel şartlar aranacaktır. Tüm detaylar Resmi Gazete ve İŞKUR ilanında yer alacaktır.

İlan yayımlandığında başvuru sürecine ilişkin adımlar ve uyarılar kamuoyu ile paylaşılacaktır; adayların resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Fizyoterapist Direksiyon Eğitimi İçin Geçerken Yaya Geçidinde Hayatını Kaybetti
2
Söke'de Zeytin Sineği ve Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele Sürüyor
3
Bayburt Çayıryolu'nda Patates Hasadı: İşçi Açığını 150 İranlı Kapatıyor
4
2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar
5
Kuşadası'nda Gıda Denetimi: Kaymakamlık ve Zabıta Ortak Çalışması
6
Gaziantep'te Dron Destekli Okul Çevresi Huzur Uygulaması
7
Adana'da Gizli Kamera Skandalı: Gündoğdu Koleji'nde Resim Öğretmeni E.İ. Tutuklandı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları