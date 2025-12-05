Adana'da Orman Yakan Sanığa En Az 10 Yıl Hapis İstemi

Adana’da 25 Temmuz’daki Coşanlar yangınını çıkardığı iddia edilen T.Y.G. hakkında, 250 m² zarar ve 'kasten orman yakma' suçundan en az 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:24
İddianame Kabul Edildi

Adana’da 25 Temmuz tarihinde merkez Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi’nin Coşanlar mevkiinde çıkan orman yangınını çıkardığı ileri sürülerek tutuklanan T.Y.G. hakkında en az 10 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede sanığın 6831 Sayılı Orman Kanunu kapsamında "kasten orman yakma" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istendi. İddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Sarıçam Orman İşletme Şefliği ekiplerince söndürülen ve kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangında 250 metrekarelik alanın zarar gördüğü kaydedildi. İhbardan 5 dakika sonra olay yerinde görülen bir pikabın ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı belirtildi.

İncelemede, "Yarımca Mahallesi’ndeki sağlık ocağının bahçesinde park halinde bulunan araçtaki kişilerin T.Y.G. ile suça sürüklenen çocuklar M.G. ve R.Y. oldukları tespit edilmiştir" ifadesine yer verildi.

İddianamede ayrıca, daha önce T.Y.G. ve akrabaları hakkında aynı yerde piknik yaparken ateş yakmaları nedeniyle orman personelince para cezası uygulandığı; ekiplerin idari para cezası düzenlediği sırada akrabalardan A.T.G.'nin 'Siz bundan sonra göreceksiniz orman nasıl yakılır' dediğinin tutanağa geçirildiği bilgisine yer verildi.

Soruşturmada sanığın ifadelerinde çelişkili beyanlarda bulunduğu, suça sürüklenen çocuklar ile T.Y.G.'nin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek Coşanlar mevkiindeki ormanlık alanı kundakçılık yöntemiyle yaktıklarının tespit edildiği belirtilerek, T.Y.G. hakkında kasten orman yakma yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığı kaydedildi.

İddianamede yer verilen sanık ifadesinde, "Köyde su kesik olduğu için su almak amacıyla M.G.’nin kullandığı 01 ATC 487 plakalı araçla Coşanlar Mahallesi’ne gittik. Yanımızda R.Y. de vardı. Su ihtiyacımızı karşıladıktan sonra jandarma ekipleriyle karşılaştık. M.G.’nin ehliyeti olmadığı için jandarma ekiplerinden kaçtık. Orman yangınını görmedik." dediği aktarıldı.

Olaya karışan ve 18 yaşından küçük olan M.G. ile R.Y. hakkında ayrı yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

