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2025 Yılı Arabuluculuk Ücret Tarifesi Belli Oldu

2025 yılı arabuluculuk ücret tarifesi açıklandı. Farklı uyuşmazlık türleri için saat başı ücretler belirlendi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 03:01
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 03:01
2025 Yılı Arabuluculuk Ücret Tarifesi Belli Oldu

2025 Yılı Arabuluculuk Ücret Tarifesi Açıklandı

Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi için 2025 yılı ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. İlgili tarifeye göre, aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında ücretlendirme farklılıklar göstermektedir.

Aile Hukuku ve Tüketici Uyuşmazlıkları

Bu kapsamda, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saatlik ücret 785 lira olarak belirlenirken, 3-5 kişinin taraf olduğu uyuşmazlıklarda saat ücreti 1650 lira, 6-10 kişi için 1750 lira ve 11 ve daha fazla kişi için 1850 lira ödenecek.

Ticari Uyuşmazlıklarda Ücretler

Ticari uyuşmazlıklarda ise ücret tarifesi daha yüksektir. İki birey için saatlik ücret 1150 lira, 3-5 kişi için 2350 lira, 6-10 kişi için 2450 lira ve 11 ve üzeri durumlarda 2550 lira olacaktır.

Kira ve Diğer Uyuşmazlıklar

Kira, komşu hakkı ve Kat Mülkiyeti'nden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, 2 kişinin taraf olması durumunda saat ücreti 835 lira ile başlarken, 3-5 kişi için 1750 lira olarak belirlenmiştir. 11 ve daha fazla kişi için ise 1950 lira ödenecek.

Ortaklığın Giderilmesi Uyuşmazlıkları

Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında ise tarifeler yine benzer şekilde tanımlanmıştır: 2 kişinin taraf olması durumunda 900 lira, 3-5 kişi için 2000 lira, 6-10 kişi için 2100 lira ve 11 ve üzeri için 2200 lira ödenecek.

Para Olmayan Uyuşmazlıklar

Konusu para olmayan diğer uyuşmazlıklarda ücretler ise 2 kişi için 785 lira, 3-5 kişi için 1650 lira, 6-10 kişi için 1750 lira, 11 ve daha fazla kişi için 1850 lira olarak belirlenmiştir.

Para ile Değerlendirilebilen Uyuşmazlıklar

Konusu para olan hukuki uyuşmazlıklarda ise, ilk 300 bin lira için arabulucu ücreti %6, birden fazla arabulucu görev yapıyorsa %9 olarak belirlenecektir.

Yeni ücret tarifesi, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

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