Kocaeli'de silahlı saldırı: Futbolcu Uğurcan Bekçi ağır yaralandı

İzmit'te iki grup arasındaki tartışma kanlı bitti: 3 kişi etkisiz hale getirildi

İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında çıkan tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada 3 kişi silahla yaralandı.

Yaralılardan biri, 27 yaşındaki kanat oyuncusu Sultanbeyli Belediyesporlu Uğurcan Bekçi oldu. Diğer yaralılar E.K.B. (27) ve İ.A. (31) olarak kaydedildi. Olay yerinde kanlar içinde kalan 3 kişiye, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, Uğurcan Bekçi'nin ayağından yaralandığı, durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi. Bekçi'nin daha önce Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Kocaeli Güneşspor, Belediye Derincespor, 24 Erzincaspor, Ankara Keçiörengücü, Adıyaman 1954 gibi takımlarda forma giydiği kaydedildi.

Olayın başladığı noktanın Sefa Sirmen Sanayi Sitesi civarı olduğu, çatışmanın sahil yolu boyunca devam ettiği bildirildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler olay yerinde mermi ve diğer delil aramalarını sürdürdü.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı. Zanlı veya zanlıların tespit edilerek yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

