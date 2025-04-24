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Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ü anma töreni gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 12:58
Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'ne katılan çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Çocuklarla Aslanlı Yol'dan geçerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Karadağlı, saygı duruşunda bulundu. Ardından Misakı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Karadağlı, deftere şu satırları yazdı:

'Büyük Atatürk, senin önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin temel değerlerinden biri olan sanatın ışığında, Devlet Tiyatroları olarak bir kez daha huzurundayız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, adını senin koyduğun "Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali" ile kutluyor, yurdumuzdan ve dünyadan gelen çocukları tiyatronun birleştirici gücüyle buluşturuyoruz. Tiyatroyu yalnızca bir sahne değil, barışın ve Cumhuriyet'in sesi olarak görüyor, sonsuz minnet ve saygıyla seni selamlıyoruz.'

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk...

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'ne katılan çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Karadağlı, çocuklarla Aslanlı Yol'dan geçerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk...

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'ne katılan çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Karadağlı, çocuklarla Aslanlı Yol'dan geçerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

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