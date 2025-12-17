DOLAR
Mezitli'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda Yerli Üretim ve Tasarruf Vurgusu

Mersin Mezitli'de 12-18 Aralık 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' etkinliğinde öğrenciler yerli üretim ve tasarruf bilincini anlattı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:14
Mezitli'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" coşkusu

Yerli üretim ve tasarruf bilinci okullarda anlatıldı

Her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası", Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen anlamlı bir programla gerçekleştirildi. Etkinlikler Mezitli Dr. Hakan Kundak İlkokulu'nda yapıldı ve yoğun ilgi gördü.

Programa Vali Yardımcısı Ali Murat Kayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, il protokolü ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Açılış konuşmasını yapan Özdemirci, haftanın amacını öğrencilere küçük yaştan itibaren tutumlu olma, yatırım bilinci kazanma ve yerli ürünlere sahip çıkma sorumluluğunu aşılamak olarak özetledi.

Özdemirci konuşmasında, haftanın yalnızca yerli ürünleri tanıtmakla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Bu hafta; emeğe saygıyı, üretim bilincini, tasarruf ahlakını ve millî sorumluluğu nesillerimize kazandırma fırsatıdır. Tutumlu olmak cimrilik değil, israf etmemektir. Yerli malı kullanmak ise ülkesine ve geleceğine duyulan güvenin ifadesidir" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün "Milli ekonomi, bağımsızlığın temelidir" sözünü hatırlatan Özdemirci, eğitim camiasının çocuklara yalnızca bilgi değil, aynı zamanda değerler de kazandırmakla yükümlü olduğunu belirtti. Türkiye'nin son yıllarda yerli ve milli teknolojide önemli bir ivme yakaladığını kaydeden Özdemirci, öğrencilere tasarruflu davranışların gelecekte büyük yatırımların kapısını aralayabileceğini aktardı.

Vali Yardımcısı Ali Murat Kayhan ise programda yaptığı konuşmada, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası"nın milli ekonominin güçlenmesi yolunda atılacak adımların temelini oluşturduğunu ve yerli üretime ile tasarrufa verilen önemin önemini dile getirdi.

Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti. Okul tarafından sahnelenen 'Biz Yaptık' adlı gösteri yerli üretimin önemini işlerken, 'Yatırım Zamanı' adlı şiir de tutumlu olmanın ve doğru yatırım yapmanın önemini duygusal bir anlatımla izleyicilere aktardı.

Program, protokol üyeleri ve davetlilerin öğrencilerin yerli ürün konulu çalışmalarının yer aldığı sergi alanını gezmesiyle sona erdi. Öğrencilerin el emeği ürünleri ve bilgilendirici panolar büyük beğeni topladı.

