Malatya'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Olay ve müdahale

Kaza, 20.00 sıralarında Yeşilyurt Tecde Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan Y.B.S. idaresindeki 06 V 1273 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile D.K. yönetimindeki 27 AEL 267 plakalı tır kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan M.S.Ç. ile N.E.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

