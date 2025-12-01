DOLAR
Malatya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt Tecde Mahallesi'nde İsmet Paşa Caddesi kavşağında tır ile otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 00:07
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 00:07
Olay ve müdahale

Kaza, 20.00 sıralarında Yeşilyurt Tecde Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan Y.B.S. idaresindeki 06 V 1273 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile D.K. yönetimindeki 27 AEL 267 plakalı tır kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan M.S.Ç. ile N.E.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

