2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği karar, Hükümet ile sendikalar arasında uzlaşı sağlanamaması sonrası devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Kurul, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan zam oranlarını kesinleştirdi; karar, sendikaların tepkisine rağmen yürürlüğe konuldu.

Detaylar

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararına göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışlar şu şekilde olacak: 2026 yılında yılın ilk altı ayı için %11, ikinci altı ayı için %7; 2027 yılında ise ilk altı ay için %5, ikinci altı ay için %4 oranında zam uygulanacak.

Buna ek olarak, Kamu İşveren Heyeti'nin teklif ettiği ve değişmeyen taban aylığa 1.000 TL seyyanen zam, 2026 yılının Ocak ayından itibaren maaşlara yansıtılacak. Bu oranlar, ileride ortaya çıkacak enflasyon farkı ödemeleri için de baz teşkil edecek.

Sendikaların Tepkisi

Hakem Kurulu kararına memur konfederasyonları tepki gösterdi. Teklif edilen oranların yetersiz olduğunu savunan Memur-Sen ve Kamu-Sen, taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle Hakem Kurulu'nun son toplantısına katılmayarak masadan çekildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı: 'Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu’ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu’ndan çekildik'.

Hizmet Kollarına Özel Kazanımlar

Kararla birlikte birçok hizmet kolunda da sosyal ve mali hak artışları sağlandı. Öne çıkan düzenlemeler arasında şunlar yer aldı:

Öğretmenler: Her yıl başında alınan hazırlık ödeneği 6.436 TL olarak belirlendi; yüksek lisans ve doktora yapan okul yöneticileri ile rehber öğretmenlerin ek ders ücretlerinde artış yapıldı.

Sağlık çalışanları: Nöbet ücretleri %10 artırıldı; döner sermaye ödemelerinin kapsamı genişletildi.

Belediye personeli: Zabıta ve itfaiye personelinin özel hizmet tazminatları yükseltildi; belediye çalışanlarına toplu taşıma kartı verilmesi zorunlu hale getirildi; yemek yardımlarında aylık 351 TL artış sağlandı.

Diğer düzenlemeler: Orman yangınlarına fiilen müdahale eden personele görev yaptıkları her gün için 293 TL ek ödeme; güvenlik görevlilerine bayramlarda fazla mesai ücreti hakkı; engelli çocuk yardımı artışı; yabancı dil tazminatında 117 TL artış; mühendis, avukat, şef, müdür gibi çeşitli unvanlara 500 TL ile 2.200 TL arasında değişen ek ödemeler getirildi.

Zam Takvimi ve Süreç

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ağustos ayı başında başlamıştı. Hükümetin son teklifi 2026 için %11+%7, 2027 için ise %4+%4 olarak sunulmuştu. Sendikaların bu teklifi kabul etmemesi ve uzlaşma sağlanamaması üzerine konu yasa gereği Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındı. Kurul, hükümetin 2027 ikinci altı ay için sunduğu %4 teklifini %5 olarak revize ederek nihai kararı ilan etti ve iki yıllık zam takvimi kesinleşti.