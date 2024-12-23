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2035'te Geri Dönüşüm Oranı Yüzde 60 Hedefleniyor

Çevre Bakanlığı, 2035 yılı itibarıyla geri dönüşüm oranını yüzde 60'a çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 13:47
2035'te Geri Dönüşüm Oranı Yüzde 60 Hedefleniyor

2035'te Geri Dönüşüm Oranı Yüzde 60 Hedefleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2035 yılı itibarıyla geri dönüşüm oranını yüzde 60'a çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sıfır Atık" projesi ile atıkların dönüştürülmeye devam edildiği vurgulandı.

Ortak Evimiz İçin Yeşil Gelecek

Açıklamada, "Ortak evimiz dünyamızın geleceği için daha temiz, sağlıklı ve yeşil bir çevre anlayışıyla, 2035 yılında geri dönüşüm oranını yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi. Bu hedef doğrultusunda, geri dönüşüm alanında yapılacak çalışmalar ve temsil edilecek projelerle, daha sürdürülebilir bir çevre oluşturulması amaçlanıyor.

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