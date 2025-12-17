DOLAR
Sakaryalı Kadınlardan Mardinli Öğrencilere El Örgüsü Yardım

Karasu'daki kadınlar Mardin'in Yaylacık köyündeki öğrencilere el örgüsü atkı, bere ve çorap gönderdi; paketlerde kırtasiye ve bakım ürünleri de bulunuyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 19:43
Sakaryalı Kadınlardan Mardinli Öğrencilere El Örgüsü Yardım

Sakaryalı kadınlar elleriyle iyilik örüyor

Karasu'da örülen giysiler Mardin'in Yaylacık köyündeki öğrencilere ulaştırıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir araya gelen kadınlar, kilometrelerce uzaktaki öğrencilere kendi elleriyle ördükleri atkı, bere ve çorapları gönderdi. Proje, Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Yaylacık köyü'nde zorlu kış şartlarında eğitim gören çocuklara destek amacı taşıyor.

Kampanyanın yürütülmesine öncülük eden Karasulu Fatma Tatlı, "Biz Sakarya ilinin Karasu ilçesindeki ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçları dahilinde, onlara bir nebze yardımcı olabilmek için yola çıkmış bayan arkadaşlarız. Biz burada öncelikle Mardin’in bir köyünde bulunan okula, orda olan öğrencilerimize, bir öğretmenimizle bağlantıya girerek, soğuk havalarda yardımcı olsun diye atkı bere kampanyası diye başladık. Ama sağ olsun çevremizdeki eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız bu kampanyamızda bize çok destek oldular. Bunun yanında eldivenlerimiz, çoraplarımız, kırtasiye malzemelerimiz hepsi çevremizdeki insanlardan destek amaçlı bize ulaştı. Biz bunları toparlardık. Artık paketleyip göndereceğiz" dedi.

Fatma Tatlı projenin devam edeceğini vurgulayarak, "Oradaki öğrencilerimiz biraz katkılarımızla sıcaklığı yaşasınlar, bizim sevgimizi hissetsinler diye biz bu şekilde yola çıktık. Onlara bu hazırlıkları yaptık. En güzel şekilde onlara ulaşsın. Onlarda bunları kullansınlar. Çevremizde bize destek olan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz bu kampanyamıza, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yine arkadaşlarımız ulaştırırlar bize, biz bunları biriktiririz, ihtiyacı olan başka bir okuldaki çocuklarımıza göndeririz" ifadelerini kullandı.

Gönderilen paketlerde yalnızca el örgü ürünleri değil, aynı zamanda kırtasiye malzemeleri ve el kremleri gibi destekleyici ürünler de yer alıyor. Karasulu kadınlar boş vakitlerini anlamlı bir projeye dönüştürerek, ihtiyaç sahibi çocuklara sıcak bir destek sunuyor.

