Gülşah Durbay’ın Ardından: Şehzadeler Belediye Meclisi 19 Aralık’ta Yeni Başkan Seçecek

Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olarak CHP’den Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay’ın 14 Aralıkta hayatını kaybetmesinin ardından, Şehzadeler Belediyesi yeni başkanı belirlemek üzere olağanüstü bir süreç başlattı.

Toplantı Detayları

Manisa Valiliği tarafından Şehzadeler Belediyesi’ne gönderilen yazıda, Belediye Meclisi’nin 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 16.30’da Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu’nda olağanüstü toplanacağı bildirildi. Toplantıda, vefat eden Başkan Gülşah Durbay’ın yerine görev yapacak yeni belediye başkanı, meclis üyelerinin oylarıyla belirlenecek.

Meclis Üye Dağılımı ve Aday Süreci

Şehzadeler Belediye Meclisi toplam 31 üyeden oluşuyor: 18 CHP, 5 AK Parti, 4 MHP, 3 İYİ Parti ve 1 bağımsız üye bulunuyor. Edinilen bilgiye göre, AK Parti yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacak.

Meclis Üyeleri

CHP meclis üyeleri: Uğur Doğan, Gökay Budak, Serhat Teker (Kontenjan), Ahmet Anıl Ceylan, Yenal Yıldırım, Elif Sümeyye Duygulu, Halil Kırbaş, Yiğit Can Özcan, Mümin Yılmaz, Zerrin İşnel, Cevdet Işık, Müjgan Çınar, Aleyna Nihan Akyürek, Emre Halil Esenkaya, Onur Ceylan, Baki Adıyaman ve Serkan Turbil.

AK Parti meclis üyeleri: Ahmet Songüler, Faruk Erdoğan, Samet Doğuş, Tülay Şentürk ve Burhan Öztürk.

MHP meclis üyeleri: Engin Altun, Erdal Tengiz, Sezgin Say ve Mehmet Baskak.

İYİ Parti meclis üyeleri: Yunus Koca, Sadık Akçakın ve Umut Erpolat.

Bağımsız üye: Murat Fural.

Belediye meclisinin 19 Aralık’taki olağanüstü toplantısı, Şehzadeler’de yeni yönetimin belirlenmesi açısından kritik önem taşıyor.

MANİSA’NIN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLARAK CHP’DEN ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLEN GÜLŞAH DURBAY’IN 14 ARALIK’TA HAYATINI KAYBETMESİNİN ARDINDAN, ŞEHZADELER BELEDİYESİ’NDE YENİ BAŞKANIN BELİRLENMESİ İÇİN BELEDİYE MECLİSİ 19 ARALIK CUMA GÜNÜ OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK.