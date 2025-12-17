DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,22 -0,03%
ALTIN
5.944,57 -0,44%
BITCOIN
3.697.251,56 1,27%

Gülşah Durbay’ın Ardından: Şehzadeler Belediye Meclisi 19 Aralık’ta Yeni Başkan Seçecek

Gülşah Durbay’ın vefatının ardından Şehzadeler Belediye Meclisi 19 Aralık 2025’te olağanüstü toplanarak yeni başkanı seçecek.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 19:03
Gülşah Durbay’ın Ardından: Şehzadeler Belediye Meclisi 19 Aralık’ta Yeni Başkan Seçecek

Gülşah Durbay’ın Ardından: Şehzadeler Belediye Meclisi 19 Aralık’ta Yeni Başkan Seçecek

Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olarak CHP’den Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay’ın 14 Aralıkta hayatını kaybetmesinin ardından, Şehzadeler Belediyesi yeni başkanı belirlemek üzere olağanüstü bir süreç başlattı.

Toplantı Detayları

Manisa Valiliği tarafından Şehzadeler Belediyesi’ne gönderilen yazıda, Belediye Meclisi’nin 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 16.30’da Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu’nda olağanüstü toplanacağı bildirildi. Toplantıda, vefat eden Başkan Gülşah Durbay’ın yerine görev yapacak yeni belediye başkanı, meclis üyelerinin oylarıyla belirlenecek.

Meclis Üye Dağılımı ve Aday Süreci

Şehzadeler Belediye Meclisi toplam 31 üyeden oluşuyor: 18 CHP, 5 AK Parti, 4 MHP, 3 İYİ Parti ve 1 bağımsız üye bulunuyor. Edinilen bilgiye göre, AK Parti yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacak.

Meclis Üyeleri

CHP meclis üyeleri: Uğur Doğan, Gökay Budak, Serhat Teker (Kontenjan), Ahmet Anıl Ceylan, Yenal Yıldırım, Elif Sümeyye Duygulu, Halil Kırbaş, Yiğit Can Özcan, Mümin Yılmaz, Zerrin İşnel, Cevdet Işık, Müjgan Çınar, Aleyna Nihan Akyürek, Emre Halil Esenkaya, Onur Ceylan, Baki Adıyaman ve Serkan Turbil.

AK Parti meclis üyeleri: Ahmet Songüler, Faruk Erdoğan, Samet Doğuş, Tülay Şentürk ve Burhan Öztürk.

MHP meclis üyeleri: Engin Altun, Erdal Tengiz, Sezgin Say ve Mehmet Baskak.

İYİ Parti meclis üyeleri: Yunus Koca, Sadık Akçakın ve Umut Erpolat.

Bağımsız üye: Murat Fural.

Belediye meclisinin 19 Aralık’taki olağanüstü toplantısı, Şehzadeler’de yeni yönetimin belirlenmesi açısından kritik önem taşıyor.

MANİSA’NIN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLARAK CHP’DEN ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLEN GÜLŞAH...

MANİSA’NIN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLARAK CHP’DEN ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLEN GÜLŞAH DURBAY’IN 14 ARALIK’TA HAYATINI KAYBETMESİNİN ARDINDAN, ŞEHZADELER BELEDİYESİ’NDE YENİ BAŞKANIN BELİRLENMESİ İÇİN BELEDİYE MECLİSİ 19 ARALIK CUMA GÜNÜ OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK.

İLGİLİ HABERLER

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Madrid'de Maccabi Tel Aviv ve İsrail Protesto Edildi
2
Ordu Ünye'de Kafa Kafaya Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
3
Gülşah Durbay’ın Ardından: Şehzadeler Belediye Meclisi 19 Aralık’ta Yeni Başkan Seçecek
4
Memişoğlu: Türkiye'nin üçte birinin sigara içmesini bir Sağlık Bakanı olarak istemiyorum
5
MHP'li Muratgül'den AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Şankazan'a Hayırlı Olsun Ziyareti
6
Feti Yıldız: Yılbaşından Sonra Komisyon Raporunu Meclis'e Göndereceğiz
7
Fidan, BM İnsani İşler Koordinatörü Fletcher’i Kabul Etti

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor