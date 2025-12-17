Samsun'da Seyir Halindeki Otomobil Alevlere Büründü — 55 AKH 810 Küle Döndü

Samsun'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde seyir halindeyken alev alan bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Yılmaz K. idaresindeki 55 AKH 810 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Aracın Durumu ve Sürücünün Durumu

Sürücü durumu fark ederek aracını durdurdu ve dışarı çıkarak çevreden yardım istedi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil tamamen yanarak demir yığınına dönüştü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Müdahale ve Soruşturma

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale edip söndürdü. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

