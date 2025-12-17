DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,22 -0,03%
ALTIN
5.944,57 -0,44%
BITCOIN
3.697.251,56 1,27%

Samsun'da Seyir Halindeki Otomobil Alevlere Büründü — 55 AKH 810 Küle Döndü

Samsun İlkadım'da seyir halindeyken alev alan 55 AKH 810 plakalı otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; itfaiye söndürdü, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 19:23
Samsun'da Seyir Halindeki Otomobil Alevlere Büründü — 55 AKH 810 Küle Döndü

Samsun'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde seyir halindeyken alev alan bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Yılmaz K. idaresindeki 55 AKH 810 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Aracın Durumu ve Sürücünün Durumu

Sürücü durumu fark ederek aracını durdurdu ve dışarı çıkarak çevreden yardım istedi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil tamamen yanarak demir yığınına dönüştü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Müdahale ve Soruşturma

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale edip söndürdü. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SAMSUN’DA SEYİR HALİNDEYKEN ÇIKAN YANGINDA BİR OTOMOBİL TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE...

SAMSUN’DA SEYİR HALİNDEYKEN ÇIKAN YANGINDA BİR OTOMOBİL TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

SAMSUN’DA SEYİR HALİNDEYKEN ÇIKAN YANGINDA BİR OTOMOBİL TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE...

İLGİLİ HABERLER

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Madrid'de Maccabi Tel Aviv ve İsrail Protesto Edildi
2
Ordu Ünye'de Kafa Kafaya Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
3
Gülşah Durbay’ın Ardından: Şehzadeler Belediye Meclisi 19 Aralık’ta Yeni Başkan Seçecek
4
Memişoğlu: Türkiye'nin üçte birinin sigara içmesini bir Sağlık Bakanı olarak istemiyorum
5
MHP'li Muratgül'den AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Şankazan'a Hayırlı Olsun Ziyareti
6
Feti Yıldız: Yılbaşından Sonra Komisyon Raporunu Meclis'e Göndereceğiz
7
Fidan, BM İnsani İşler Koordinatörü Fletcher’i Kabul Etti

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor