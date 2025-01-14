Madrid'de Maccabi Tel Aviv ve İsrail Protesto Edildi

İspanyollar, Madrid'de Maccabi Tel Aviv'i protesto ederek Filistin'e destek verdi. Podemos lideri Ione Belarra, hükümeti eleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 22:56
Madrid'de Maccabi Tel Aviv ve İsrail Protesto Edildi

İspanyollar, Maccabi Tel Aviv Takımını Protesto Etti

Bugün THY Avrupa Ligi kapsamında Madrid’de gerçekleşen Real Madrid-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve Podemos partisinin çağrısıyla bir grup İspanyol, İsrail'i protesto etti. Protesto, Wizink Center spor salonunun önünde toplandı.

Protestonun Sebebi

Katılımcılar, “İsrail'in sporu kullanarak Filistin’e yönelik yaptığı soykırımın üzerini örtmeye çalıştığını” belirterek, İsrailli takımların uluslararası spor müsabakalarına katılmasının engellenmesi gerektiğini savundu. Filistin bayraklarıyla donatılan kalabalık, “İsrail’e boykot,” “Katil İsrail,” “Özgür Filistin,” ve “Yaşasın Filistin’in özgürlük mücadelesi” sloganları attı.

Podemos Liderinin Açıklamaları

Protestoya katılan Podemos lideri Ione Belarra, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares’i eleştirerek, “Filistin'de İsrail Devleti tarafından gerçekleştirilen bir soykırım var ve bu tür suçları işleyenlerle sportif ilişkilerin sürmesi kabul edilemez.” ifadelerini kullandı. Albares’in, Maccabi Tel Aviv takımı ve taraftarlarının Madrid’e girişi hakkında yaptığı “Sporu, siyasetin dışında bırakmalıyız” açıklamasını da eleştiren Belarra, “Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın sportif faaliyetlerinden dışlanması için çağrıda bulunan Albares, İsrail söz konusu olduğunda aynı duruşu sergilemiyor,” dedi.

İlişkilerin Kesilmesi Talebi

Belarra, İspanya hükümetine bir kez daha İsrail ile tüm ilişkileri kesme çağrısında bulundu. İspanyol polisinin spor salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı ve basının gösteriye büyük ilgi gösterdiği belirtildi.

Baskonia-Maccabi Tel Aviv Maçının İptali İstendi

Ayrıca, 7 Şubat’ta oynanması planlanan Baskonia-Maccabi Tel Aviv maçının da iptal edilmesi talep edildi. Bask bölgesinde faaliyet gösteren “Palestinarekin Elkartasuna” adlı sivil toplum kuruluşu, “İsrail, Filistin'e karşı işlediği soykırım suçunu normalleştirmek için Maccabi'yi kullanıyor” diyerek, bu tür etkinliklere izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

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