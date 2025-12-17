DOLAR
42,72 -0,07%
EURO
50,22 -0,05%
ALTIN
5.944,35 -0,43%
BITCOIN
3.706.228,4 1,03%

Feti Yıldız: Yılbaşından Sonra Komisyon Raporunu Meclis'e Göndereceğiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyonda hazırlanan müşterek çerçeve raporunun yılbaşından sonra Meclis’e gönderileceğini ve sürenin gerekirse uzatılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 19:04
Feti Yıldız: Yılbaşından Sonra Komisyon Raporunu Meclis'e Göndereceğiz

Feti Yıldız: Yılbaşından Sonra Komisyon Raporunu Meclis'e Göndereceğiz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında gerçekleşen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Partilerle ortak yapacağımız raporla ilgili konuştuk. Arkadaşlarla uzun uzun yöntemleri konuştuk. Pazartesi bir araya geleceğiz. Önümüzdeki haftalar içerisinde müşterek rapor hazırlayacağız. Çerçeveyi çizeceğiz. Yılbaşından sonra da kanun teklifi değil ama bir çerçeve metin olarak Meclis’e göndereceğiz. Grubu olan partiler birer kişi verecek. Muhtemelen de şimdi toplantıya katılan arkadaşlarla devam edeceğiz gibi görünüyor. Partiler değişiklik yaparsa bilemeyiz tabii"

Komisyon takvimi

Yıldız, komisyon süresine ilişkin soruya da yanıt vererek takvimle ilgili değerlendirmesini paylaştı.

"Yetişir gibi düşünüyoruz, 31 Aralık’a kadar yetişmezse uzatırız tabii. Pazertesi grup koordinatörleri ile bir araya geleceğiz. Bakalım pazartesiden sonra koordinatör arkadaşlarla rapor hazırlayacağız"

MHP’li Yıldız: "Yılbaşından sonra komisyon raporunu Meclis’e göndereceğiz"

MHP’li Yıldız: "Yılbaşından sonra komisyon raporunu Meclis’e göndereceğiz"

İLGİLİ HABERLER

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Madrid'de Maccabi Tel Aviv ve İsrail Protesto Edildi
2
Ordu Ünye'de Kafa Kafaya Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
3
Gülşah Durbay’ın Ardından: Şehzadeler Belediye Meclisi 19 Aralık’ta Yeni Başkan Seçecek
4
Memişoğlu: Türkiye'nin üçte birinin sigara içmesini bir Sağlık Bakanı olarak istemiyorum
5
MHP'li Muratgül'den AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Şankazan'a Hayırlı Olsun Ziyareti
6
Feti Yıldız: Yılbaşından Sonra Komisyon Raporunu Meclis'e Göndereceğiz
7
Fidan, BM İnsani İşler Koordinatörü Fletcher’i Kabul Etti

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor