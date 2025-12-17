Feti Yıldız: Yılbaşından Sonra Komisyon Raporunu Meclis'e Göndereceğiz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında gerçekleşen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Partilerle ortak yapacağımız raporla ilgili konuştuk. Arkadaşlarla uzun uzun yöntemleri konuştuk. Pazartesi bir araya geleceğiz. Önümüzdeki haftalar içerisinde müşterek rapor hazırlayacağız. Çerçeveyi çizeceğiz. Yılbaşından sonra da kanun teklifi değil ama bir çerçeve metin olarak Meclis’e göndereceğiz. Grubu olan partiler birer kişi verecek. Muhtemelen de şimdi toplantıya katılan arkadaşlarla devam edeceğiz gibi görünüyor. Partiler değişiklik yaparsa bilemeyiz tabii"

Komisyon takvimi

Yıldız, komisyon süresine ilişkin soruya da yanıt vererek takvimle ilgili değerlendirmesini paylaştı.

"Yetişir gibi düşünüyoruz, 31 Aralık’a kadar yetişmezse uzatırız tabii. Pazertesi grup koordinatörleri ile bir araya geleceğiz. Bakalım pazartesiden sonra koordinatör arkadaşlarla rapor hazırlayacağız"

