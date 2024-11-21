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21 Kasım 2024 Gündemi: Kritik Açılışlar ve Önemli Paneller

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarının açılışında yer alacak. Bugün ayrıca önemli paneller ve kongreler düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:00
21 Kasım 2024 Gündemi: Kritik Açılışlar ve Önemli Paneller

21 Kasım 2024 Gündemi

Bugün Türkiye, birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB ETÜ'de düzenlenecek "Türkiye'nin Kuantum Çağı Başlıyor: Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarı Açılış Töreni"ne katılacak. Tören, Ankara’da saat 11.00'de gerçekleşecek.

Yasama Yürütme Siyaset

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadınların adalete erişiminin güçlendirilmesi konusunda panelde konuşacak.

  • Etkinlik: Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Paneli
  • Tarih: Bugün, 10.00
  • Yer: Dikmen Hakimevi, Ankara

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise Anadolu Ebeler Derneği Kongresi'nde olacak. Bu etkinlik de Ankara’da, saat 14.30'da düzenlenecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, iç güvenlik politikalarını içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve diğer önemli kanun tekliflerinin görüşmelerine de devam edilecek.

Ekonomi ve Finans

Bugün ayrıca önemli ekonomik veriler ve değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 10. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'ne katılacak (İstanbul, 09.30).
  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni'ne iştirak edecek (İstanbul, 09.30).
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak.
  • Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

Dünya ve Diplomasi

İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırılarına dair güncel gelişmeler de dikkatle izleniyor.

Güncel Etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep'te bir forumda "İslam Dünyasında İletişim ve Güven Arayışı" konusunu ele alacak.

Kültür ve Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da düzenlenen 14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katılıyor.

Spor

Spor dünyasında da heyecan dorukta. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gazi Üniversitesi'nde uluslararası bir kongreye iştirak edecek.

  • THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Paris Basketbol takımını konuk edecek (İstanbul, 20.30).
  • FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Piestanske Cajky ile oynayacak (Muğla, 19.00).
  • Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Galatasaray HDI Sigorta, Macaristan'ın Fino Kaposvar takımına karşı mücadele edecek (İstanbul, 20.00).

Anadolu Ajansı'nın düzenlediği bu etkinlikler ve duyurular, Türkiye'deki gündemi şekillendirmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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