21. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali Bursa'da Şebo Müzikaliyle Açıldı

BKSTV ve UNIMA desteğiyle düzenlenen 21. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, Merinos'ta Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nun 'Şebo Müzikali' ile başladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 15:09
Açılış Merinos'ta; geleneğe ve sosyal mesaja vurgu

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, UNIMA Türkiye Millî Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 21. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki açılış programı ile tiyatroseverlerle buluştu.

Açılışta sahnelenen Kocaeli Şehir Tiyatrosu yapımı 'Şebo Müzikali', her yaştan izleyiciyi kahkahaya boğarken, sahneye taşıdığı sokak hayvanlarının yuvalandırılması temasıyla sosyal sorumluluk mesajı verdi ve izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve BKSTV yöneticileri, UNIMA Türkiye Millî Merkezi temsilcileri, yerli ve yabancı sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival alanında çocuklar için özel kukla ve Karagöz etkinlikleri ile çeşitli gösteriler yer alıyor.

Programın sonunda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, Karagöz'ün kente ve kültüre kattığı değere vurgu yaparak şunları söyledi:

"Karagöz, gölge oyunları alanında dünya çapında seçkin bir konuma sahip. Festival, geleneğimizin sürdürülmesi açısından önemli bir görev üstleniyor. Aynı zamanda festivalimizde birçok yabancı ekibi de misafir ederek kentimizin değerlerini tanıtıyoruz"

Başkan Bozbey, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, gelen misafirlerin ülkelerine döndüklerinde Bursa'nın zenginliklerini anlatarak birer kültür elçisi olacaklarını belirtti. Festival kapsamında 10 gün boyunca birbirinden renkli etkinliklerin gerçekleştirileceği kaydedildi ve tüm Bursalılar festivale davet edildi.

