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24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Çekya'dan Ars Essendi Üçlüsü Sahnede

24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Çekyalı Ars Essendi Üçlüsü, unutulmaz bir konser verdi.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 22:58
24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Çekya'dan Ars Essendi Üçlüsü Sahnede

24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali Devam Ediyor

24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin altıncı günü, Çekya'dan Ars Essendi Üçlüsü'nün yer aldığı etkileyici bir konserle kutlandı. Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem’in üstlendiği festival, müzikseverlere dolu dolu anlar sunmaya devam ediyor.

Sanatseverlerin Buluşma Noktası

Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında gerçekleşen konserde, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Çekya'nın kaliteli müzik geleneğini temsil eden Ars Essendi Üçlüsü, sanatçıları Eva Strejcova (piyano), Mariia Prokofeva (keman) ve Oleg Cingarski (çello) ile birlikte sahne alarak seçkin eserlerini icra etti.

Güzel bir atmosferde gerçekleşen konser, müzikseverlerin unutulmaz anılar biriktirmesine vesile oldu. 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, sanatın ve müziğin birleştiği bir platform olmaya devam edecek.

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik...

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin altıncı gününde Çekya'dan "Ars Essendi Üçlüsü" sahne aldı.

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik...

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin altıncı gününde Çekya'dan "Ars Essendi Üçlüsü" sahne aldı.

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