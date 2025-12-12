Mersin'de ÇÖZGEM Açıldı: Çocuk ve Genç Ruh Sağlığına Multidisiplin Destek

Mersin'de ÇÖZGEM hizmete başladı

Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM)'de incelemelerde bulundu. İncelemelere Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı, başhekim yardımcıları ve idari yöneticiler eşlik etti.

Merkezin amacı ve öncelikleri

Merkezin özellikle 0-6 yaş grubundaki çocukların özel gereksinimleri ve ruh sağlığı ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılamayı hedeflediği belirtildi. ÇÖZGEM'de amaç; erken tanı, etkin tedavi ve ailelerle birlikte planlanan takip süreçleriyle çocukların ruhsal gelişimine bütüncül destek sağlamaktır.

Multidisiplin ekip ve hizmet modeli

ÇÖZGEM bünyesinde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı, psikolog, çocuk gelişim uzmanı, dil ve konuşma terapisti, ergoterapist ve sosyal hizmet uzmanı gibi branşların birlikte çalıştığı ifade edildi. Gerektiğinde çocuk sağlığı uzmanı, genetik uzmanı ve diyetisyenler de sürece dahil olabiliyor. Merkezde çocukların ruhsal bozukluklar açısından kapsamlı ve standart yöntemlerle değerlendirilerek ailelerle birlikte takip sürecinin planlandığı aktarıldı.

Özellikle otizm gibi erken müdahalenin kritik olduğu durumlarda, merkezde hızlı tanı ve etkin tedavi süreçleri öncelikler arasında yer alıyor.

İnceleme ve fiziksel iyileştirmeler

İnceleme sırasında birim çalışanlarıyla görüşen İl Sağlık Müdürü Ekici, merkezin hizmet işleyişi ve multidisipliner çalışma modeli hakkında bilgi aldı ve personele emekleri için teşekkür etti. Başhekim Mehmet Ballı ise yapılan fiziksel iyileştirmelerle hizmet kapasitesinin arttığını, çocuk ve gençlere daha kapsamlı ruh sağlığı hizmeti sunmayı sürdüreceklerini belirtti.

Heyet, merkezde yürütülen duvar yenileme, boya ve tematik görsel düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Koridorlara uygulanan doğa ve karakter temalı tasarımlar sayesinde merkezin çocuk dostu bir atmosfere kavuşturulduğu ifade edildi.

Bütüncül hizmet anlayışı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki ÇÖZGEM'in, psikiyatri, psikoloji, ergoterapi, konuşma terapisi ve sosyal hizmet alanlarında multidisipliner yaklaşımla çocuk ve gençlere bütüncül ruh sağlığı hizmeti sunduğu bildirildi.

