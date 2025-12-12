DOLAR
42,69 -0,22%
EURO
50,1 0,11%
ALTIN
5.929,24 -1,32%
BITCOIN
3.947.979,26 -1,01%

TAYFUN Füze Sistemi Test Atışında Hedefi Başarıyla Vurdu

Roketsan üretimi TAYFUN füze sistemi test atışında hedefi vurdu; Haluk Görgün sonuçları sosyal medyada paylaştı ve başarıyı yerli-milli güç vurgusuyla değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 13:01
TAYFUN Füze Sistemi Test Atışında Hedefi Başarıyla Vurdu

TAYFUN Füze Sistemi Test Atışında Hedefi Başarıyla Vurdu

Roketsan üretimi füzeden başarılı atış

Roketsan tarafından üretilen TAYFUN füze ve silah sistemi, gerçekleştirilen test atışında hedefini başarıyla vurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından Roketsan tarafından üretilen TAYFUN füze ve silah sisteminin gerçekleştirdiği test atışı görüntülerini paylaştı.

Görgün, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte, envanterimize yeni sistemler kazandırmaya devam ediyor; caydırıcılığımızı çok katmanlı ve yerli-millî çözümlerle güçlendiriyoruz. Bu başarı; yalnızca bir füzenin hedefini vurması değil, mühendisliğimizin emeği, gençlerimizin zekâsı ve milletimizin sarsılmaz kararlılığıyla örülen uzun bir yolculuğun gururla tescillenmesidir. Her yükseliş, bu aziz vatanın semalarına çizilmiş bir özgüven hattıdır. Her isabet, Türkiye’nin kendi gök kubbesini kendi eliyle koruma iradesinin gür bir sesidir"

TAYFUNun test atışındaki isabeti, yerli ve millî savunma yeteneklerinin güçlendiğine işaret ediyor.

TAYFUN’dan hedefe tam isabet

TAYFUN’dan hedefe tam isabet

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı
2
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
3
Erzincan'da 122 Yeni Hizmet Aracı Teslim Edildi
4
Menteşe Belediyesi Ekolojik Gerontoloji Etkinliği: Yaşam Evleriyle Yaşlı Dostu Kent
5
Mustafa Canbey'in Adıyla Dolandırıcılık: Balıkesir'de 2 Kişi Tutuklandı
6
Fatih’te 52 Yıllık Binada Zemin Çökmesi İddiası: Salon Ortasında Çukur
7
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'ya: Gazze İşgali Yerine Anlaşma İstedi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?