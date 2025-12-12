TAYFUN Füze Sistemi Test Atışında Hedefi Başarıyla Vurdu

Roketsan üretimi füzeden başarılı atış

Roketsan tarafından üretilen TAYFUN füze ve silah sistemi, gerçekleştirilen test atışında hedefini başarıyla vurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından Roketsan tarafından üretilen TAYFUN füze ve silah sisteminin gerçekleştirdiği test atışı görüntülerini paylaştı.

Görgün, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte, envanterimize yeni sistemler kazandırmaya devam ediyor; caydırıcılığımızı çok katmanlı ve yerli-millî çözümlerle güçlendiriyoruz. Bu başarı; yalnızca bir füzenin hedefini vurması değil, mühendisliğimizin emeği, gençlerimizin zekâsı ve milletimizin sarsılmaz kararlılığıyla örülen uzun bir yolculuğun gururla tescillenmesidir. Her yükseliş, bu aziz vatanın semalarına çizilmiş bir özgüven hattıdır. Her isabet, Türkiye’nin kendi gök kubbesini kendi eliyle koruma iradesinin gür bir sesidir"

TAYFUNun test atışındaki isabeti, yerli ve millî savunma yeteneklerinin güçlendiğine işaret ediyor.

TAYFUN’dan hedefe tam isabet