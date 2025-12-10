Havran İmam Hatip Ortaokulu’nda 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Programı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin 77’nci yıl dönümü dolayısıyla, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Havran İmam Hatip Ortaokulu’nda bir program düzenlendi.

Katılımcılar

Programa Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir ve Okul Müdürü Atanur Kayhan da katıldı. Etkinlikte konuşmacı olarak Balıkesir Genç İHH Başkanı Ali Karataş ile Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Abdülselam Teklimakan yer aldı.

Konuşmalar ve Vurgular

Konuşmacılar, özellikle Doğu Türkistan’da yaşanan insan hakları ihlallerini ele alarak, bölgede temel hak ve özgürlüklerden mahrum bırakılan insanların durumu hakkında öğrencileri detaylıca bilgilendirdi.

Program boyunca insan onurunun korunması, adaletin tesis edilmesi ve barış içinde bir dünyanın inşası yolunda atılan adımların önemi vurgulandı. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün, zulme uğrayan tüm insanlar için umut, huzur ve adalet kapılarını aralaması dileği paylaşıldı.

