DOLAR
42,6 -0,03%
EURO
49,61 -0,09%
ALTIN
5.746,76 0,3%
BITCOIN
3.926.059,31 0,94%

Havran İmam Hatip Ortaokulu’nda 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Programı

Havran İmam Hatip Ortaokulu’nda 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü programı düzenlendi; konuşmacılar Doğu Türkistan’daki hak ihlallerini ve insan onurunu anlattı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 13:51
Havran İmam Hatip Ortaokulu’nda 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Programı

Havran İmam Hatip Ortaokulu’nda 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Programı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin 77’nci yıl dönümü dolayısıyla, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Havran İmam Hatip Ortaokulu’nda bir program düzenlendi.

Katılımcılar

Programa Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir ve Okul Müdürü Atanur Kayhan da katıldı. Etkinlikte konuşmacı olarak Balıkesir Genç İHH Başkanı Ali Karataş ile Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Abdülselam Teklimakan yer aldı.

Konuşmalar ve Vurgular

Konuşmacılar, özellikle Doğu Türkistan’da yaşanan insan hakları ihlallerini ele alarak, bölgede temel hak ve özgürlüklerden mahrum bırakılan insanların durumu hakkında öğrencileri detaylıca bilgilendirdi.

Program boyunca insan onurunun korunması, adaletin tesis edilmesi ve barış içinde bir dünyanın inşası yolunda atılan adımların önemi vurgulandı. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün, zulme uğrayan tüm insanlar için umut, huzur ve adalet kapılarını aralaması dileği paylaşıldı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ’NİN KABUL EDİLİŞİNİN 77’NCİ YIL DÖNÜMÜ...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ’NİN KABUL EDİLİŞİNİN 77’NCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA, 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA HAVRAN İMAM HATİP ORTAOKULU’NDA BİR PROGRAM DÜZENLENDİ.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ’NİN KABUL EDİLİŞİNİN 77’NCİ YIL DÖNÜMÜ...

İLGİLİ HABERLER

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buldan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
2
Buğday Tanesi Protez Merkezi Gaziantep'te Umut Oluyor
3
Hacılar-Erciyes-Develi Bağlantı Yolu Hızla İlerliyor
4
Alaplı'da Gıda Denetimleri Artırıldı: 20 İşletmeye Ceza
5
Gülşah Durbay’ın Sağlığı Ciddiyetini Koruyor - Manisa Şehir Hastanesi’nde Yoğun Bakım
6
Kahramanmaraş'ta Yoğun Sis: Görüş 30 Metreye Düştü
7
Korkuteli'nde Ev Yangını: Çomaklı Mahallesi'nde Konut Kullanılamaz Hale Geldi

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı