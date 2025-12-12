Erdoğan, Aşkabat’ta Berdimuhamedov ile Uluslararası Barış Forumu’nda Görüştü

Erdoğan, Aşkabat’ta Berdimuhamedov ile Görüştü

Uluslararası Barış ve Güven Forumu marjında gerçekleştirilen ikili temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Aşkabat’ta, forum marjında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, 2025 yılının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla Uluslararası Barış ve Güven Yılı ilan edilmesi ve Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumuna katılmak üzere başkente geldi.

Forum çerçevesinde sürdürülen temaslarda, iki lider ikili ilişkiler ve bölgesel konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Görüşme, her iki ülke arasındaki diplomasi trafiğinin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirildi.

