28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

28 Ekim 2025'te hastaneler yarım gün çalışacak; poliklinikler sabah mesaisinden 13.00'e kadar açık, acil servisler 7/24 hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 09:09
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim 2025 Salı için sağlık hizmetleri çalışma saatleri merak ediliyor. Yasal düzenleme nedeniyle birçok kurumda yarım gün uygulanması, hastaneler ve sağlık kuruluşlarının mesai düzenini doğrudan etkiliyor.

28 Ekim 2025 Salı Günü Hastaneler Çalışacak mı?

Alınan bilgilere göre, 28 Ekim 2025 Salı günü hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları yarım gün esasına göre hizmet verecektir. Sabah mesaisi, öğle saatine kadar sürecek ve 13.00 itibarıyla sona erecektir. Bu uygulama, devlet hastaneleri ve aile hekimlikleri (sağlık ocakları) için geçerlidir. Özel hastanelerin çalışma politikaları farklılık gösterebilse de, büyük çoğunluğunun resmi tatil takvimine uyacağı beklenmektedir.

Poliklinik Randevusu Olanlar Dikkat

Poliklinik randevusu olan vatandaşların dikkat etmesi gereken önemli bir saat uyarısı var. MHRS veya özel hastane randevusu bulunanlar, randevularının saat bilgisine özellikle dikkat etmelidir. Poliklinik birimleri, sabah mesai başlangıcından (genellikle 08.30 veya 09.00) 13.00'e kadar hasta kabulüne devam edecektir. 13.00'ten itibaren poliklinikler hizmet vermeyecek ve yeni hasta kaydı alınmayacaktır.

Acil Servisler 7/24 Açık

Sağlık hizmetlerinde süreklilik gerektiren acil servislerin çalışma durumu da netleşti. Resmi tatil uygulaması, acil sağlık hizmetlerini kapsamamaktadır. Tüm Türkiye'deki devlet ve özel hastanelerin acil servis birimleri, 28 Ekim Salı günü 7/24 kesintisiz hizmet verecektir.

Özet

Poliklinikler (Devlet, Özel, Sağlık Ocağı): Sabah mesai başlangıcından 13.00'e kadar AÇIK.
Poliklinikler (Öğleden Sonra): 13.00'ten itibaren KAPALI.
Acil Servisler: 7/24 esasına göre kesintisiz AÇIK.

