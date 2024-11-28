28 Kasım 2024 Gündemi: Önemli Karşılamalar ve Fuarlar

GÜNDEM / 28 Kasım 2024

Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Karşılamalar ve Etkinlikler

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. İkili görüşmelerin ardından anlaşmalar imzalanacak ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Heysem bin Tarık onuruna bir resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.00/17.45/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 20. MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı gala yemeğine katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk'taki Meryem Ana otoparkını ziyaret edecek ve Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Uluslararası Finali'ne katılacak.

(İzmir/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığınca düzenlenen ikinci "Yeni Anayasa Çalıştayları" kapsamında meslek kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 'nin görüşmelerine devam edilecek.

'nin görüşmelerine devam edilecek. Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığı 'nın 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

'nın 2025 yılı bütçesi görüşülecek. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile değişiklik teklifleri ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı Değerlendirme Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı dış ticaret verilerini ve 2023 yılı biyoteknoloji istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına dair gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 7. Din Şurası Sonuç Bildirgesi'nin açıklanacağı toplantıya katılacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak.

(Alkmaar/20.45) (Fotoğraflı)

2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak.

(Debrecen/20.45) (Fotoğraflı)

3- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Prag/23.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Macaristan, İsviçre ve Avusturya'nın ev sahipliğinde başlayacak. A Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan ile mücadele edecek.

(Debrecen/20.00) (Fotoğraflı)

5- BKT Avrupa Kupası'nın 9. haftasında; A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Joventut Badalona ekibini ağırlayacak, B Grubu'nda Türk Telekom, İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımıyla iç saha maçını Sırbistan'da oynayacak, A Grubu'nda Beşiktaş Fibabanka ise İtalya'nın Dolomiti Energia Trento ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Belgrad/21.30/Trento/22.00) (Fotoğraflı)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası gruplarının 6. ve son haftasında, K Grubu'nda Beşiktaş, Belçika'nın Basket Namur Capitale ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

7- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında, C Grubu'nda VakıfBank, İtalya'nın Vero Volley takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

* * *

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.