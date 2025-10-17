29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil?

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümüÇarşamba gününe denk gelirken, milyonlarca öğrenci, veli ve çalışan "28 Ekim yarım gün mü?", "Okullar Salı günü tam gün açık mı olacak?" sorularının yanıtını merak ediyordu.

Tatil Süresi ve Yasal Düzenleme

Resmi tatil takvimine göre Cumhuriyet Bayramı tatili, yasal düzenleme doğrultusunda 28 Ekim öğleden sonra başlayacaktır. Buna göre 29 Ekim 2025 tatili 1.5 gün olarak uygulanacaktır.

Yasal düzenlemeye göre tatil başlangıç saati 28 Ekim saat 13:00 olarak belirlenmiştir.

Okullar Ne Zaman Tatil Olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre, 28 Ekim 2025 Salı günü okullarda yarım gün eğitim yapılacaktır. Öğrenciler sabah derslerine girecek, öğle arasının ardından Cumhuriyet Bayramı tatili başlayacaktır. Bu kapsamda Salı öğleden sonra ile Çarşamba günü okullar kapalı olacak, eğitim-öğretim faaliyetleri 30 Ekim Perşembe günü devam edecektir.

Çalışanlar İçin Mesai ve Ücretlendirme

Resmi tatil düzenlemesi kamu ve özel sektörü etkilemektedir. Kamu kurum ve kuruluşları 28 Ekim öğleden sonra itibarıyla hizmet vermeyecektir.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun hükümlerine göre özel sektörde 28 Ekim Salı öğleden sonra çalışanlar yarım günlük fazla mesai ücreti almaya hak kazanacaktır. 29 Ekim Çarşamba günü çalışanlar ise tam günlük ek mesai ücretine tabi olacaktır.