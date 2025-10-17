29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

29 Ekim 2025 tatili 1.5 gün olarak açıklandı; 28 Ekim Salı okullarda yarım gün, 29 Ekim Çarşamba tam gün tatil olacak, eğitim 30 Ekim'de devam edecek.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 09:46
29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil?

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümüÇarşamba gününe denk gelirken, milyonlarca öğrenci, veli ve çalışan "28 Ekim yarım gün mü?", "Okullar Salı günü tam gün açık mı olacak?" sorularının yanıtını merak ediyordu.

Tatil Süresi ve Yasal Düzenleme

Resmi tatil takvimine göre Cumhuriyet Bayramı tatili, yasal düzenleme doğrultusunda 28 Ekim öğleden sonra başlayacaktır. Buna göre 29 Ekim 2025 tatili 1.5 gün olarak uygulanacaktır.

Yasal düzenlemeye göre tatil başlangıç saati 28 Ekim saat 13:00 olarak belirlenmiştir.

Okullar Ne Zaman Tatil Olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre, 28 Ekim 2025 Salı günü okullarda yarım gün eğitim yapılacaktır. Öğrenciler sabah derslerine girecek, öğle arasının ardından Cumhuriyet Bayramı tatili başlayacaktır. Bu kapsamda Salı öğleden sonra ile Çarşamba günü okullar kapalı olacak, eğitim-öğretim faaliyetleri 30 Ekim Perşembe günü devam edecektir.

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Çalışanlar İçin Mesai ve Ücretlendirme

Resmi tatil düzenlemesi kamu ve özel sektörü etkilemektedir. Kamu kurum ve kuruluşları 28 Ekim öğleden sonra itibarıyla hizmet vermeyecektir.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun hükümlerine göre özel sektörde 28 Ekim Salı öğleden sonra çalışanlar yarım günlük fazla mesai ücreti almaya hak kazanacaktır. 29 Ekim Çarşamba günü çalışanlar ise tam günlük ek mesai ücretine tabi olacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Kepez'te Sahte Altınla Yakalanan Kadın Tutuklandı
2
Kayserili Gurbetçi Hollanda'dan Motosikletle Umreye: 8 Bin Kilometreyi Aştı
3
Mersin Tarsus'ta Av Tüfeğiyle Saldırı: 13 Yaşındaki Çocuk Öldü, Saldırgan İntihar Etti
4
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
5
Sinop'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Boyabat'ta 3 Zanlı Yakalandı
6
THY Teknik ile LOT Polish Airlines Üs Bakım Anlaşması: 3 Boeing 737MAX/NG
7
Uluslararası Sıfır Atık Forumu İstanbul'da başladı

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği