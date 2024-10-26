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29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

28 Ekim 2024’ün Pazartesiye denk gelmesi sebebiyle bugünün hafta sonu tatiliyle birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 10:54
29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. Yılı önümüzdeki Salı günü idrak edilecek. 28 Ekim 2024’ün Pazartesiye denk gelmesi sebebiyle bugünün hafta sonu tatiliyle birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor. Konu ile alakalı açıklama Resmi Gazete’de yayımlanmış iken gerek öğrenciler, gerekse de çalışanlar açıklamayı yakından takip ediyor.  

28 EKİM 2024 PAZARTESİ TATİL Mİ? 

Resmi kaynaklara göre, 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla özel sektörde çalışanlar yarım gün tatil yapacakken, kamu kurumları ise saat 13.00 sonrası kapalı olacak. Tam gün çalışan özel sektör çalışanın amesai işleyecek.  

29 EKİM 2024 KAMU KURUMLARI KAPALI MI? 

Bu yıl 29 Ekim, Salı gününe denk geliyor, dolayısıyla birçok kurum için 4 günlük bir tatil fırsatı olma ihtimali konuşurken, 28 Ekim’de yarım gün mesai olması sebebiyle tatil planları suya düşmüş bulunuyor. 29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği gün olarak her yıl büyük bir coşkuyla kutlanırken, bu yıl da resmi tatil ilan edilen 29 Ekim'de kamu kurumları kapalı olacak. 

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

29 EKİM 2024 HANGİ KURUMLAR KAPALI 

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre;  

Kamu kurumları 

Bankalar 

Noterler 

Nüfus müdürlüklerinin kapalı olacağı ifade ediliyor.  

29 EKİM 2024 ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ? 

Özel sektörde çalışanlar 28 Ekim'de yarım gün çalışacak iken 29 Ekim'de ise çalışmaları durumunda ek mesai yapma hakkına sahip olabilecekler. Ancak yapılan uyarılarda bu durumun iş sözleşmesine göre değişiklik gösterebileceği ifade ediliyor.  

28- 29 Ekim 2024 OKULLAR TATİL Mİ? 

Okullar, 28 Ekim’de yarım gün tatil olacak; yani öğrenciler sabah derslerine girecek öğleden sonra ise 29 Ekim tatili başlayacak. Öğrenciler için 29 Ekim 2024’te okullar tatil olacak. Ancak kutlamalarda görevli olan öğrenciler belirlenen saatler aralığında belirlenen programa katılmakla yükümlü olacak.  

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