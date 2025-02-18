30 Yıl Aradan Sonra 'Kamelyalı Kadın' Balesi, Verdi'nin Müzikleriyle Yeniden Sahneye Çıkıyor

Geri Döndü: Kamelyalı Kadın Balesi

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Fransız yazar Alexandre Dumas'ın 1848'de yazdığı "Kamelyalı Kadın" isimli romanından uyarlanan bale eserini, 22 Şubat tarihinde seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Klasik balenin gözde eserlerinden biri olan bu gösteri, Giuseppe Verdi'nin müzikleriyle sahne alacak. 2 perde olarak sergilenecek olan Kamelyalı Kadın, ihtişamlı kostümleri ve büyüleyici dekoruyla 30 yılın ardından izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Ersoy'dan Açıklamalar

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı ve eserin korografiği Volkan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2021'de ilk kez Armağan Davran ile Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde bu eseri sahneledik. 30 yıl önce Ankaralı sanatseverlere de kapalı gişe oynadık," dedi.

Ersoy, Kamelyalı Kadın'ın, opera versiyonu La Traviata'nın bale uyarlaması olduğunu ifade ederek, "Bu eserde özel bir müzik yok fakat Giuseppe Verdi'nin diğer eserleri kolajı şeklinde yeniden düzenledik," şeklinde konuştu.

Unutulmaz Bir Final Bekleyin

Yeni versiyondasını, yazar Alexandre Dumas'ın Armand karakterinin mezarlık sahnesi ile başladığını belirten Ersoy, qoyduğu özel kıyafetlerin ile dramatik bir final sunacaklarına dikkat çekti. "Seyircilerimizin gözleri yaşlı ayrılacakları bir final sahnesi sunacağız," dedi.

Ersoy, Kamelyalı Kadın balesinde La Traviata müziğinden bazı bölümlerine de yer verileceğini belirterek, "Verdi'nin diğer eserlerini duymak isteyen müzikseverler kendini Verdi eserlerinin içinde bulabilecek," ifadesini kullandı.

Orkestranın Rolü

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin orkestra şefi Tolga Atalay Ün, balenin operaya kıyasla daha soyut olduğunu vurguladı. “Sanatçıların tüm hikayeyi müzikli dansla anlatmakta zorlandığını” belirten Ün, dansçılara uygun tempoyu tutturmanın zorluğuna değindi.

Yeni Eserlerin Müjdesi

Eserin dekorasyonu için usta dekoratör Savaş Camgöz ve kostümleri için ise Gazal Erten ile işbirliği yapıldığını ifade eden Ersoy, Kamelyalı Kadın'ın uzun yıllar sahnede kalmasını temenni ettiklerini açıkladı. Ayrıca, Carmina Burana'nın koreografisi ile dikkat çeken Ersoy yeni eserler üzerinde de çalışacaklarını belirtti.

Sonuç olarak, 22 Şubat'ta sahneye çıkacak Kamelyalı Kadın balesi, sanat severler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Fransız yazar (oğul) Alexandre Dumas'ın 1848'de henüz 24 yaşında yazdığı aynı adı taşıyan ilk romanından baleye uyarlanan Kamelyalı Kadın eserini, Giuseppe Verdi'nin müzikleri ile 22 Şubat'ta sanatseverlerle buluşturacak. Klasik balenin sevilen eserlerinden, 2 perde olarak sahnelenen Kamelyalı Kadın, ihtişamlı kostümleri ve seyirciyi büyüleyen dekoruyla 30 yılın ardından ilk kez Giuseppe Verdi'nin müzikleriyle Opera Sahnesinde seyirciyle buluşacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Fransız yazar (oğul) Alexandre Dumas'ın 1848'de henüz 24 yaşında yazdığı aynı adı taşıyan ilk romanından baleye uyarlanan Kamelyalı Kadın eserini, Giuseppe Verdi'nin müzikleri ile 22 Şubat'ta sanatseverlerle buluşturacak. Klasik balenin sevilen eserlerinden, 2 perde olarak sahnelenen Kamelyalı Kadın, ihtişamlı kostümleri ve seyirciyi büyüleyen dekoruyla 30 yılın ardından ilk kez Giuseppe Verdi'nin müzikleriyle Opera Sahnesinde seyirciyle buluşacak.