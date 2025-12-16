DOLAR
Kırklareli'de Kanola Gelişimi Yerinde İncelendi

Pehlivanköy ve Kofçaz'ta kanola tarlalarında bitki çıkışı, kök gelişimi ve toprak nemi yerinde incelendi; Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü hastalık bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:34
Pehlivanköy ve Kofçaz ilçelerinde kanola ekimi yapılan tarlalarda, bitkinin çıkış durumu, fizyolojik evresi, kök gelişimi ile toprak nem durumu yerinde incelendi.

Saha incelemeleri ve teknik kontroller

Pehlivanköy ve Kofçaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ayçiçeği yağına alternatif olarak üretilen ve tohumunun yağ oranı yüzde 50 olan kanolanın (konza) ekimi yapılan arazilerde teknik kontrolleri sürdürdü. Ekipler, fenolojik gözlemler yaparak bitkinin çıkışını, kök gelişimini ve topraktaki nem durumunu yerinde değerlendirdi.

Yetkili açıklaması

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin sürekli arazilerde olduğu vurgulanarak, gözlemler sonucunda herhangi bir hastalığa rastlanmadığı ve bitki gelişimlerinin başarılı şekilde devam ettiği ifade edildi.

