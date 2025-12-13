DOLAR
İstanbul Emniyeti'nden Motosikletli Suç Örgütlerine Operasyon: 10 Gözaltı

İstanbul Emniyeti, 7 ilçede motosikletli suç örgütlerine yönelik operasyonda çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi gözaltına aldı; silah ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 04:36
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 04:46
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda, yeni nesil motosikletli suç örgütlerine yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyon sonucu çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler

Operasyonda yakalanan şahıslar: F.G. (27), A.E. (19), B.B. (20), E.A. (33), F.K. (18), Ö.Ş. (18), M.E.G. (18), E.Ç. (22), A.Z. (18) ve H.C.A. (20) olarak belirtildi. Şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Yağma, Kasten Öldürme-Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Gasp, Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve Tehdit suçlarından arandıkları tespit edildi.

Olay tarihleri ve yerleri

Gözaltına alınan şahısların gerçekleştirdiği tespit edilen olaylar şu şekilde kaydedildi:

23.11.2025 03:30 – Şişli İlçesi, Esentepe Mahallesi: motosiklet hırsızlığı.

06.12.2025 10:24 – Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2.Kısım Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı: bir şahsın silahla yaralanması.

07.12.2025 04:10 – Bakırköy İlçesi, Yeşilköy Mahallesi: araç kurşunlama.

09.12.2025 05:53 – Ümraniye İlçesi, Tatlısu Mahallesi: araç kurşunlama.

11.12.2025 03:10 – Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi: iş yeri kurşunlama.

12.12.2025 00:40 – Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi: ikamet kurşunlama.

12.12.2025 01:20 – Üsküdar İlçesi, Çamlıca Tepesi mevkii: araçtan havaya ateş edilmesi.

Ele geçirilenler ve soruşturma

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet çalıntı motosiklet, kasklar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

