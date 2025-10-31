31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Sosyal medyada ve arama motorlarında günün ilk saatlerinden itibaren "Halloween bugün mü?" sorusu zirveye yerleşti. Dünya genelinde milyonlarca kişinin beklediği bu renkli ve korkutucu festival için geri sayım sona erdi ve 31 Ekim 2025 Cuma itibarıyla Cadılar Bayramı kutlamaları resmen başladı.

Halloween bugün mü?

Evet, Cadılar Bayramı bugün, yani 31 Ekim 2025 Cuma günü kutlanıyor. Bu yıl 31 Ekim'in Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle kutlamaların Cuma akşamı başlayıp 1 Kasım Cumartesi ve 2 Kasım Pazar günlerini de kapsayarak bir festival hafta sonuna dönüşmesi bekleniyor. 'Şeker mi şaka mı?' (Trick-or-Treat) geleneğinden kostüm partilerine kadar etkinlikler tüm yaş grupları için uzayacak.

Cadılar Bayramı (Halloween) nedir?

Günümüzde daha çok eğlence, kostüm ve şekerleme ile anılsa da, Halloween'ın kökenleri binlerce yıllık bir geçmişe dayanır. Bu ilginç festivalin hikayesi, antik Keltlerin M.Ö. 4000'li yıllara dayanan Samhain festivaline uzanır. Samhain, Kelt takviminde yazın sonunu, hasat mevsiminin bitişini ve kışın başlangıcını simgeliyordu.

Ruhlar, maskeler ve şenlik ateşleri

Kelt inancına göre 31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gecede yaşayanlar ile ölüler dünyası arasındaki perde incelir; ruhlar geri dönerken doğaüstü varlıklar da serbest kalırdı. Bu inanç, hem atalara saygı hem de korunma ihtiyacını beraberinde getirdi. İnsanlar kötü ruhları korkutup kaçırmak veya onlardan gizlenmek için hayvan postları ve korkutucu figürlerden oluşan kostümler giyer, maskeler takardı. Ayrıca köylerde kış karanlığına karşı aydınlık sağlamak, tarımı korumak ve ruhları uzak tutmak için devasa şenlik ateşleri yakılırdı.

Balkabağı ve şalgam fenerleri

Günümüzün en ikonik Halloween sembollerinden biri olan oyulmuş balkabağı, kökenini Kelt geleneklerinde bulur. Başlangıçta kötü ruhları korkutmak amacıyla evlerin önüne içi oyulmuş ve mum yerleştirilmiş şalgam fenerleri koyulurdu. Bu gelenek, İrlandalı göçmenlerin Amerika'ya taşımasıyla, bölgede daha bol bulunan ve oyması daha kolay olan balkabağı (Jack-o'-lantern) ile evrildi. Yüzyıllar içinde pagan ritüeller Hristiyanlık etkisiyle şekil değiştirdi ve günümüzdeki eğlence odaklı festivale dönüştü.

En çok hangi Halloween kostümleri tercih ediliyor?

Halloween ile ilgili kostüm, makyaj ve dekorasyon aramaları her yıl trendleri belirliyor. Özellikle "scary halloween costumes", popüler film karakterlerini arayanlar için "Ghostface costume" ve "chucky costume" gibi spesifik aramalar öne çıkıyor. Makyaj aramalarında ise "Halloween makeup tutorial", "scary makeup", klasik vampir makyajı ve son dönemde popüler olan palyaço makyajı gibi yönelimler dikkat çekiyor.

Türkiye'de de popülerliği her geçen yıl artan Cadılar Bayramı, eğlence mekanlarından ev partilerine kadar geniş bir yelpazede kutlanıyor. Kutlamalara katılacaklara güvenli ve keyifli bir Cadılar Bayramı dileriz.