4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi Tataristan'da Başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi başladı. Tataristan hükümeti, Rusya hükümeti, Kazan Federal Üniversitesi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Gençlik Diplomasi Akademisi, Pioneers ve Youth Centre başta olmak üzere birçok kuruluşun ortaklığında organize edilen zirvenin açılışı, Kazan'daki Kamal Theatre'da gerçekleştirildi. ICYF Başkanı Taha Ayhan, açılışa katılarak konuşma yaptı.