4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi Tataristan'da Başladı

Tataristan'ın başkenti Kazan'da 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi başladı; Başbakan Yardımcısı Leyla Fazleyeva gençlerin ülkelerin gelişiminde belirleyici olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:21
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi başladı.

Açılış ve Mesaj

Tataristan Başbakan Yardımcısı Leyla Fazleyeva, açılış konuşmasında gençlere dikkat çekerek "Gençler, yakın gelecekte ve muhtemelen her zaman ülkelerimizin gelişimine yön veren güçtür" dedi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Anadolu Ajansının (AA)...

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi başladı. Tataristan hükümeti, Rusya hükümeti, Kazan Federal Üniversitesi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Gençlik Diplomasi Akademisi, Pioneers ve Youth Centre başta olmak üzere birçok kuruluşun ortaklığında organize edilen zirvenin açılışı, Kazan'daki Kamal Theatre'da gerçekleştirildi. ICYF Başkanı Taha Ayhan, açılışa katılarak konuşma yaptı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Anadolu Ajansının (AA)...

