500 Bin Sosyal Konut Projesinin Detayları Cuma İstanbul'da Açıklanacak

Türkiye genelinde 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinin ayrıntıları, ödeme koşulları ve yararlanacak gruplar Cuma günü İstanbul'da açıklanacak.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 13:34
Türkiye'nin her şehrinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesine ilişkin ayrıntılar Cuma günü İstanbul'da paylaşılacak.

Tören ve katılımcılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıklamasına göre törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımının beklendiği belirtiliyor. Etkinlik, 2022'de başlatılan İlk Evim Projesi kapsamında konutların inşa edildiği Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

Bakan Murat Kurum'un da yer alacağı törene tüm illerin milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri davet edildi. Törende, İlk Evim Projesi kapsamında tamamlanan konutların hak sahiplerine anahtar teslimi yapılacak.

Açıklanacak detaylar

Törende projeden inşa edilecek evlerin büyüklükleri, ödeme koşulları ve projeden kimlerin yararlanacağına ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılacak. Bölgedeki örnek daireler de ziyaret edilebilecek.

Projenin hedefleri ve kapsamı

Proje ile bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanması hedefleniyor.

TOKİ ile kiralık sosyal konut uygulaması

Aynı proje kapsamında, İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek ve konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması hayata geçirilecek. Bu konutlar piyasa rayiç bedelinin yarısına kiraya verilecek ve belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

Avantajlı kontenjanlar

Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projede; şehit yakını ve gaziler, emekliler, gençler ve en az 3 çocuğu olan aileler için kontenjan ayrılması planlanıyor.

Türkiye'nin her şehrinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinin detayları cuma günü açıklanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği tören, 2022'de başlatılan "İlk Evim Projesi" kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Başakşehir ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

