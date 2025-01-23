5G Yatırımları Artış Gösteriyor, Beşiktaş Avrupa'da Umut Arıyor

5G Yatırımları Hız Kazanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki GSM operatörlerinin 5G teknolojisine yönelik yatırımlarının hızlandığını duyurdu. Uraloğlu’nun açıklamasına göre, geçen yılın 9 ayında 2023 ile kıyaslandığında yatırımlarda %57,8 artış gerçekleşti. Türk Telekom, Turkcell, TT Mobil ve Vodafone gibi operatörlerin yatırımlarının toplamı 24 milyar 802 milyon 968 bin 481 liradan 39 milyar 147 milyon 839 bin 458 liraya yükseldi.

Ayrıca, bu yatırımların çoğunluğunun 588 bin kilometreye ulaşan fiber altyapıya yapıldığı açıklandı.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Umut Arıyor

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Avrupa Ligi'nde başarılı bir başlangıç yaptı. Takım, Athletic Bilbao karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle umudunu artırdı. Siyah-beyazlılar, gelecek hafta Twente ile oynanacak maçı kazanarak play-off'lara seribaşı olarak katılmayı hedefliyor.

Bu karşılaşmada Milot Rashica, 4 ay sonra Beşiktaş formasıyla gol atmayı başardı. Ayrıca, Athletic Bilbao bu sezon bir maçta ilk kez 4 gol yerken, en farklı mağlubiyetini de Beşiktaş karşısında yaşadı.

Dünya Gıda Programı: Gazze'de Büyük Yıkım Var

Dünya Gıda Programı’nın Acil Durum İletişim Sorumlusu Dumont, Gazze’deki durumu gözler önüne serdi. Dumont, bölgedeki büyük yıkımın yanı sıra, her yerde patlamamış mühimmatın bulunduğunu ifade ederek, bu durumun çalışmak için tehlikeli bir ortam yarattığını belirtti.

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