7.5 şiddetinde deprem meydana geldi: Şiddetli deprem yolları parçaladı! Tsunami uyarısı ve kırmızı alarm verildi

Japonya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen 7.5 şiddetindeki depremin ardından bölgede tsunami alarmı verildi. Depremin etkilediği Noto Yarımadası'nda, 5 metrelik dev dalgaların beklenmesiyle birlikte, halk uyarıldı. Yetkililer, tsunami tehlikesine karşı bölge sakinlerine güvenli yerlere gitmeleri çağrısında bulundu. Deprem ve tsunami alarmıyla ilgili olarak olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi

7.5 şiddetinde deprem meydana geldi: Şiddetli deprem yolları parçaladı! Tsunami uyarısı ve kırmızı alarm verildi
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Japonya'da yerel saatle 16.10'da meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem, Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki ülkede yeni yılın başlamasıyla yaşandı. Sarsıntının hemen ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Noto Yarımadası'nda 5 metrelik dev dalgaların beklendiği bildirildi.

deprem

Yetkililer, depremin etkilediği kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlara, güvenli yerlere ve binaların üst katlarına sığınma çağrısında bulundu. Depremin ardından, büyüklükleri 4.3 ile 5.2 arasında değişen 8 artçı sarsıntı da kaydedildi. Tsunami alarmıyla birlikte bölge genelinde acil durum ekipleri mobilize edildi, olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

deprem

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