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7.5 şiddetinde deprem meydana geldi: Şiddetli deprem yolları parçaladı! Tsunami uyarısı ve kırmızı alarm verildi

7.5 şiddetinde deprem meydana geldi: Şiddetli deprem yolları parçaladı! Tsunami uyarısı ve kırmızı alarm verildi Japonya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen 7.5 şiddetindeki depremin ardından bölgede tsunami alarmı verildi. Depremin etkilediği Noto Yarımadası'nda, 5 metrelik dev dalgaların beklenmesiyle birlikte, halk uyarıldı. Yetkililer, tsunami tehlikesine karşı bölge sakinlerine güvenli yerlere gitmeleri çağrısında bulundu. Deprem ve tsunami alarmıyla ilgili olarak olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi